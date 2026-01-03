Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas: cosa sappiamo

Intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia), ci sono stati boati accompagnati da rumori simili a quelli di aerei in volo. Le esplosioni, durate circa 15 minuti, si sono verificate proprio nei giorni in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro sono "contati"

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono udite a Caracas, in Venezuela, quando erano le 2 della notte (le 7 in Italia), come ha riferito un giornalista della France Presse. Le esplosioni, durate circa 15 minuti, si sono verificate proprio nei giorni in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro sono "contati". Il governo del Venezuela ha subito "denunciato la gravissima aggressione militare" degli Usa e lo stesso Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto la "mobilitazione" della popolazione dopo l'attacco. Dal Pentagono, invece, non arrivano dichiarazioni: un portavoce, contattato dal New York Times, ha riferito di essere a conoscenza di quanto sta accadendo nella capitale del Venezuela ma di non avere commenti da fare su un eventuale ruolo degli Stati Uniti.

Intanto, sembra che sia stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale diCaracas, che è rimasta senza elettricità e dove è visibile una colonna di fumo. Inoltre diversi quartieri della città sono rimasti senza luce proprio a causa delle esplosioni di queste ore, come ha confermato la Cnn.

I notiziari venezuelani Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riferito poi che sono state udite esplosioni anche nello stato di La Guaira, a Nord di Caracas, sulla costa del Paese e a Higuerote, una città costiera nello Stato di Miranda.

Sui social network sono state pubblicate immagini di grandi incendi con colonne di fumo, senza che sia possibile però localizzare con precisione l'area esatta delle esplosioni, che sembrano aver avuto luogo nella parte Sud ed Est della capitale venezuelana.

L'allarme del presidente colombiano

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha confermato che Caracas è stata bombardata e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati americani. "Stanno bombardando Caracas. Allertate il mondo intero, hanno attaccato il Venezuela. Stanno bombardando con missili", ha dichiarato Petro sul suo account X.

Tajani: "Seguo l'evoluzione. Meloni informata"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto di seguire "con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione" in Venezuela dopo la notizia di bombardamenti sulla capitale, "con particolare attenzione per la comunità italiana". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è costantemente informata" e l'Unità di crisi della Farnesina è operativa, ha aggiunto il ministro.

La posizione degli Usa

"I funzionari dell'amministrazione Trump sono a conoscenza di segnalazioni di esplosioni e sorvoli aerei sulla capitale venezuelana Caracas nelle prime ore di sabato mattina", ha scritto su X la giornalista della CBS, Jennifer Jacobs. Per il momento, come detto, la Casa Bianca e il Pentagono non hanno risposto alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto. Il presidente americano Trump, tra l'altro, ha accusato di recente il presidente Maduro di essere a capo di una vasta rete di narcotraffico. La stessa accusa è stata respinta dall'interessato, accusando Stati Uniti di volerlo rovesciare per impadronirsi delle riserve petrolifere del Paese, le più grandi del pianeta.