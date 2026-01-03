Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE
Sette forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono udite a Caracas, in Venezuela, quando erano le 2 di questa notte. Secondo la Cbs il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato gli attacchi contro obiettivi all'interno del Paese, tra cui installazioni militari. Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in un comunicato e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione"
Sembra che siano almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, Caracas, stamattina attorno alla 2. Lo riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale della città (rimasta senza elettricità), dove è visibile una colonna di fumo. Diversi quartieri di Caracas sono rimasti al buio. Per Maduro si tratta di una "gravissima aggressione Usa". Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati americani. Il Pentagono non ha voluto commentare la notizia delle esplosioni. Un portavoce contattato dal New York Times ha detto di essere a conoscenza di quanto sta accadendo nella capitale del Venezuela ma di non avere commenti da fare su un eventuale ruolo degli Stati Uniti.
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segue "con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione" in Venezuela "con particolare attenzione per la comunità italiana". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è costantemente informata" e l'Unita' di crisi della Farnesina è operativa.
La Farnesina, l'Ambasciata d'Italia e il Consolato Generale seguono la situazione a Caracas a seguito delle forti esplosioni avvenute in città questa mattina. Il Ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l'evoluzione.
Venezuela, Cbs: "Attacco ordinato da Trump"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato gli attacchi contro obiettivi all'interno del Venezuela, tra cui installazioni militari. Lo hanno confermato fonti dell'amministrazione a Cbs news. Altri media statunitensi hanno inizialmente riferito solo che Washington era a conoscenza delle esplosioni, ma non che gli attacchi fossero stati ordinati dalla Casa Bianca.
Media: "Trump ha approvato gli attacchi da giorni"
Il presidente Trump ha dato il via libera alle forze armate statunitensi per condurre attacchi terrestri in Venezuela giorni prima che l'operazione avesse effettivamente luogo. E0 quanto sostengono due funzionari statunitensi che hanno parlato con CBS News in forma anonima per discutere questioni di sicurezza nazionale.
I funzionari militari hanno discusso la possibilità di condurre la missione il giorno di Natale, ma gli attacchi aerei statunitensi in Nigeria contro obiettivi dell'Is hanno avuto la precedenza, secondo le fonti.
I giorni successivi al Natale hanno aperto ulteriori possibilità di attacco ai funzionari militari statunitensi, ma l'operazione è stata sospesa a causa delle condizioni meteorologiche. I funzionari hanno affermato che l'esercito statunitense voleva condizioni meteorologiche favorevoli al successo della missione.
Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas. VIDEO
Venezuela, incendi e fumo e colpite aree militari a Caracas
Numerose esplosioni e incendi hanno colpito aree militari nell'area metropolitana di Caracas nelle prime ore di sabato mattina. Lo riporta un giornalista dell'ANSA sul posto. Nel quartiere 23 de Enero, nella zona ovest di Caracas, dove si concentrano gruppi chavisti, è stata segnalata una forte esplosione accompagnata da sirene e sorvoli di aerei. Si sono verificati incidenti anche all'Accademia Militare di Mamo, a La Guaira, a 40 chilometri dalla capitale. Altre zone colpite includono la base aerea La Carlota e l'aeroporto di Higuerote, con esplosioni di minore entità.
Il ministero degli Esteri di Caracas: "Flagrante aggressione Usa"
Il ministero degli Esteri venezuelano ha "condannato fermamente l'aggressione statunitense" contro il Paese. "La Repubblica Bolivariana del Venezuela respinge, condanna e dichiara alla comunità internazionale la flagrante aggressione militare commessa dall'attuale governo degli Stati Uniti d'America contro il territorio e la popolazione del Venezuela nelle aree civili e militari della città di Caracas, capitale della Repubblica, nonchè negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira", si legge in una dichiarazione pubblicata sul canale Telegram del ministro degli Esteri venezuelano Ivan Gil.
Venezuela, un testimone: "Svegliati da un forte boato"
"I bombardamenti su Caracas sono iniziati intono alle 2, orario locale. Ho sentito un forte boato, il primo, che mi ha letteralmente buttato giù dal letto". Lo racconta un italiano espatriato in Venezuela all'ANSA. "Il palazzo presidenziale di Miraflores, Fuerte Tijuna, il ministero della difesa, l'aeroporto della Carlota e il porto della Guaira sono sotto le bombe".
Caracas: "Gravissima aggressione militare degli Stati Uniti"
Il Venezuela ha denunciato una "gravissima aggressione militare" dopo le esplosioni che hanno scosso la Capitale Caracas durante la notte, e il presidente Nicolas Maduro ha decretato lo stato di emergenza.
"Il Venezuela respinge, ripudia e denuncia la gravissima aggressione militare perpetrata dagli Stati Uniti contro il territorio e la popolazione venezuelani, nelle località civili e militari di Caracas e negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira intorno a Caracas", si legge in un comunicato del governo.
Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione", secondo il comunicato.
Tajani: "Seguo l'evoluzione. Meloni informata"
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto di seguire "con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione" in Venezuela dopo la notizia di bombardamenti sulla capitale, "con particolare attenzione per la comunità italiana". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è costantemente informata" e l'Unità di crisi della Farnesina è operativa, ha aggiunto il Ministro.
L'allarme del presidente colombiano
Il presidente colombiano Gustavo Petro ha confermato che Caracas è stata bombardata e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati americani. "Stanno bombardando Caracas. Allertate il mondo intero, hanno attaccato il Venezuela. Stanno bombardando con missili", ha dichiarato Petro sul suo account X.
Esplosioni anche a La Guaira e a Higuerote
I notiziari venezuelani Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riferito poi che sono state udite esplosioni anche nello stato di La Guaira, a nord di Caracas, sulla costa del Paese e a Higuerote, una città costiera nello stato di Miranda. Un video ottenuto e verificato dalla Cnn ha evidenziato due pennacchi di fumo che si sono innalzati nel cielo notturno tra le luci di Caracas. Alla base di uno dei pennacchi si nota un bagliore arancione. Poi si nota brevemente un lampo in un'altra posizione, seguito da un boato.
Le immagini sui social network
Sui social network sono state pubblicate immagini di grandi incendi con colonne di fumo, senza che sia possibile però localizzare con precisione l'area esatta delle esplosioni, che sembrano aver avuto luogo nella parte sud e est della capitale venezuelana. "Verso le 2,15 ora locale si continuavano a sentire rumori di esplosioni", ha confermato l'Afp.
Diversi quartieri senza elettricità
Sembra che siano state almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, come riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita proprio una grande base militare, nella parte meridionale della città, che è rimasta senza elettricità e dove è visibile una colonna di fumo. Inoltre diversi quartieri di Caracas sono rimasti senza luce proprio a causa delle esplosioni di queste ore. Lo ha confermato la Cnn, secondo cui la prima detonazione è avvenuta approssimativamente alle 1,50 ora locale. "Una di queste è stata così forte che la mia finestra ha iniziato a tremare", ha riferito il corrispondente dell'emittente americana.
No comment dal Pentagono
Il Pentagono non ha voluto commentare la notizia delle esplosioni a Caracas. Un portavoce, contattato dal New York Times, ha riferito di essere a conoscenza di quanto sta accadendo nella capitale del Venezuela ma di non avere commenti da fare su un eventuale ruolo degli Stati Uniti.
Le esplosioni a Caracas
Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono udite a Caracas, in Venezuela, quando erano le 2 della notte (le 7 in Italia). Lo ha riferito un giornalista della France Presse. Le esplosioni, durate circa 15 minuti, si sono verificate proprio nei giorni in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro sono "contati".