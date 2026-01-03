Sembra che siano almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, Caracas, stamattina attorno alla 2. Lo riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale della città (rimasta senza elettricità), dove è visibile una colonna di fumo. Diversi quartieri di Caracas sono rimasti al buio. Per Maduro si tratta di una "gravissima aggressione Usa". Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati americani. Il Pentagono non ha voluto commentare la notizia delle esplosioni. Un portavoce contattato dal New York Times ha detto di essere a conoscenza di quanto sta accadendo nella capitale del Venezuela ma di non avere commenti da fare su un eventuale ruolo degli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segue "con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione" in Venezuela "con particolare attenzione per la comunità italiana". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è costantemente informata" e l'Unita' di crisi della Farnesina è operativa.

