Venezuela, Maduro catturato 35 anni dopo l'arresto di Noriega

La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro ( IL LIVEBLOG ) cade esattamente 35 anni dopo l'arresto del leader panamense Manuel Noriega. Noriega, infatti, si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che l'allora presidente americano George H. W. Bush aveva ordinato l'invasione di Panama nel 1989, costringendo Noriega (soprannominato “Faccia d'ananas” per il viso butterato dal vaiolo) a cercare riparo presso la nunziatura apostolica, dove rimase per undici giorni.

La storia

Noriega venne supportato da Washington dagli anni Cinquanta al 1986, mentre dal 1987 circolarono accuse contro di lui per commercio di droga. Quindi finì per trovarsi in conflitto con gli Stati Uniti del presidente George H. W. Bush (che lo considerava un “volgare delinquente che avvelena i nostri figli”), che decise l'invasione di Panama nel dicembre del 1989 (operazione “Just Cause”). Noriega si rifugia presso l'Ambasciata della Città del Vaticano, in Avenida Balboa. Nel 1990, esattamente il 3 gennaio, si consegnò agli americani e nel 1992 venne processato e condannato a 40 anni di carcere per spaccio di droga e violazione dei diritti umani.