Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, Maduro catturato 35 anni dopo l'arresto di Noriega

Mondo
©Getty

Il leader panamense si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che l'allora presidente americano George H. W. Bush aveva ordinato l'invasione del paese nel 1989

ascolta articolo

La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro (IL LIVEBLOG) cade esattamente 35 anni dopo l'arresto del leader panamense Manuel Noriega. Noriega, infatti, si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che l'allora presidente americano George H. W. Bush aveva ordinato l'invasione di Panama nel 1989, costringendo Noriega (soprannominato “Faccia d'ananas” per il viso butterato dal vaiolo) a cercare riparo presso la nunziatura apostolica, dove rimase per undici giorni. 

©Getty

La storia

Noriega venne supportato da Washington dagli anni Cinquanta al 1986, mentre dal 1987 circolarono accuse contro di lui per commercio di droga. Quindi finì per trovarsi in conflitto con gli Stati Uniti del presidente George H. W. Bush (che lo considerava un “volgare delinquente che avvelena i nostri figli”), che decise l'invasione di Panama nel dicembre del 1989 (operazione “Just Cause”). Noriega si rifugia presso l'Ambasciata della Città del Vaticano, in Avenida Balboa. Nel 1990, esattamente il 3 gennaio, si consegnò agli americani e nel 1992 venne processato e condannato a 40 anni di carcere per spaccio di droga e violazione dei diritti umani. 

Approfondimento

Panama, morto l’ex dittatore Manuel Noriega

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Guterres chiede a Israele di revocare il bando delle Ong. LIVE

live Mondo

Il segretario generale delle Nazioni Unite si dice “profondamente preoccupato” per questo...

Venezuela, chi è la vice di Maduro: il ritratto di Delcy Rodriguez

Mondo

Ha chiesto subito prove a Trump dello stato di salute di Maduro e della moglie. Nata a Caracas...

Guerra Ucraina, allarme 007 di Kiev: “Mosca prepara attacco". LIVE

live Mondo

Il blitz sarebbe previsto “attorno al 7 gennaio”. Zelensky sostituisce Yermak, coinvolto...

Venezuela, Maduro catturato 35 anni dopo l'arresto di Noriega

Mondo

Il leader panamense si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che...

Trump: "Catturati Maduro e moglie". Venezuela: nel blitz uccisi civili

live Mondo

Sette forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono udite a...

Mondo: I più letti