Venezuela, 4 mesi di escalation con gli Usa: le tappe

Successivamente, il 10 dicembre, gli Stati Uniti avevano sequestrato la petroliera 'The Skipper' al largo delle coste del Venezuela. La missione era stata lanciata dalla USS Gerald R. Ford, una portaerei che si trovava nella zona da settimane nell'ambito di un più ampio rafforzamento delle forze statunitensi nella regione.

Il Procuratore Generale Pam Bondi aveva pubblicato un video di 45 secondi dell'operazione su X, che mostrava personale armato scendere sul ponte della nave da un elicottero, sostenendo che gli Stati Uniti avessero eseguito un mandato di sequestro della nave perché era "utilizzata per trasportare petrolio sanzionato da Venezuela e Iran". Meno di una settimana dopo, il presidente Trump annunciava un "blocco totale e completo" delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela.

Gli Stati Uniti avevano poi sequestrato una seconda petroliera al largo delle coste venezuelane il 20 dicembre e avevano anche inseguito una terza petroliera che era però riuscita a sottrarsi all'abbordaggio e a fuggire.