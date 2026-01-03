Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas

Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano "contati"