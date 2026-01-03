Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas

Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano "contati"
Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 loali (le 7 in Italia) a Caracas. Secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp, le deflagrazioni sono andate avanti per circa un quarto d'ora.
Diversi quartieri di Caracas sono rimasti senza elettricità a causa delle esplosioni di stamattina. Lo riferisce la Cnn, secondo cui la prima detonazione è avvenuta approssimativamente alle 1.50 ora locale. "Una di queste è stata così forte che la mia finestra ha iniziato a tremare", ha detto il corrispondente dell'emittente americana.