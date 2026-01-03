Fondata nel 1977 dal Colonnello Charles Beckwith, è stata costituita sulla scorta delle forze speciali britanniche, in particolare dello Special Air Service (SAS), di cui lo stesso Beckwith era stato membro negli anni ’60. Da quel momento in poi la Delta Force è stata protagonista di diverse missioni speciali, impegnata in operazione che vanno dalla guerra al terrorismo alle operazioni segrete in conflitti in tutto il mondo

Ad aver catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, come riportato da alcuni media americani tra cui la Cbs , è stata una divisione della Delta Force, le unità anti-terrorismo e per le missioni speciali degli Usa. Strettamente legata al Comando Congiunto per le Operazioni Speciali (Joint Special Operations Command - JSOC) ha il proprio quartier generale a Fort Bragg, nella Carolina del Nord.

La fondazione nel 1977

Fondata nel 1977 dal Colonnello Charles Beckwith, la Delta Force è stata costituita sulla scorta delle forze speciali britanniche, in particolare dello Special Air Service (SAS), di cui lo stesso Beckwith era stato membro negli anni ’60. Da quel momento in poi la Delta Force è stata protagonista di diverse missioni speciali, impegnata in operazione che vanno dalla guerra al terrorismo alle operazioni segrete in conflitti in tutto il mondo. Come detto, la Delta Force è specializzata in particolare in operazioni di antiterrorismo, salvataggio ostaggi, eliminazione di obiettivi di alto valore e missioni segrete di guerra non convenzionale. Rappresenta un comparto piuttosto importante delle forze speciali americane, rivestendo un ruolo fondamentale nelle operazioni più delicate e rischiose che gli Usa conducono a livello globale. Nel corso degli anni, svolgendo missioni ad altissimo rischio in ambienti anche piuttosto ostili, ha specco lavorato in collaborzione con altre forze speciali tra cui i Navy SEALs, i Green Berets e la CIA.

Alcune operazioni in cui è stata impiegata

Tra le diverse operazioni speciali in cui la Delta Force è stata impegnata viene ricordata l'Operazione Eagle Claw, con la quale gli Stati Uniti, nel 1980, hanno tentato di liberare alcuni ostaggi americani tenuti prigionieri nell'ambasciata di Teheran. E' stata protagonista in alcune operazioni in Medioriente negli anni '80 e durante la guerra del Golfo nei primi anni '90. Nel 1993 partecipa attivamente alla battaglia di Mogadiscio, nota anche come "Operazione Gothic Serpent", per catturare Mohamed Farrah Aidid. Prima del raid decisivo che aveva condotto alla morte di Osama bin Laden nel 2011, la Delta Force era stata coinvolta nella caccia allo stesso bin Laden durante i primi anni della guerra in Afghanistan. Risale al 2003 l'’Operazione Red Dawn che invece aveva portato alla cattura dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein. La Delta Force ha avuto anche un ruolo impiortante nelle operazioni contro lo Stato Islamico (ISIS) in Iraq e Siria, catturando o uccidendo figure chiave del gruppo, oltre a condurre incursioni mirate contro le infrastrutture militari nemico.