Immediata la condanna di Mosca che parla di "aggressione armata" che "suscita profonda preoccupazione e condanna". Tra i primi a condannare l’attacco americano, anche l’Iran, così come Cuba che si è schierata apertamente a fianco del Venezuela. Washington: "È una nuova alba" ascolta articolo

Dopo l’attacco Usa in Venezuela, sono arrivate immediatamente le reazioni dai governi di molti Paesi (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). Intanto, l’ambasciata d'Italia a Caracas invita gli italiani in Venezuela "a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti". Segue l’evolversi della situazione il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini, ma con lui ce ne sono un'altra dozzina, quindi anche quello è un tema che ci preoccupa e stiamo lavorando al massimo", ha sottolineato. E in mattina è arrivata anche la nota di Palazzo Chigi: "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali".

Le condanne di Russia, Iran e Cuba contro l'attacco Usa Immediata la condanna della Russia. Il ministero degli Esteri di Mosca parla di "aggressione armata degli Usa contro il Venezuela", e spiega che quanto accaduto "suscita profonda preoccupazione e condanna". Tra i primi a condannare l’attacco americano, anche l’Iran. In una nota ufficiale, il ministero degli Esteri iraniano ha denunciato quella che ha definito una "violazione della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale del Venezuela", accusando Washington di aver compiuto un atto di "aggressione illegale". La Repubblica islamica ha inoltre criticato l'uso della forza da parte degli Stati Uniti, ribadendo il sostegno al governo di Caracas e richiamando il rispetto del diritto internazionale. Anche Cuba si è schierata apertamente a fianco del Venezuela. A prendere posizione è stato il ministro degli Esteri dell'Avana, Bruno Rodríguez, che ha denunciato quello che ha definito un "attacco criminale" di Washington, sollecitando una reazione "urgente" della comunità internazionale. Ha da subito sollecitato un intervento internazionale anche il presidente Colombiano, Gustavo Petro: "L’Organizzazione degli Stati americani e l'Onu devono incontrarsi immediatamente", ha scritto su X. Approfondimento Chi è Nicolás Maduro, erede di Chavez che guida il Venezuela dal 2013

La Spagna si offre come mediatrice Intanto il governo della Spagna ha lanciato "un appello alla descalation e alla moderazione", esortando "ad agire sempre nel rispetto del Diritto Internazionale e ai principi della Carta delle Nazioni Unite". Il governo di Pedro Sanchez informa inoltre che "la Spagna è disposta a prestare i suoi buoni uffici per ottenere una soluzione pacifica e negoziata all'attuale crisi". Ue: "Chiediamo moderazione" "Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L'Ue sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela. E ha ripetutamente affermato che Maduro è privo di legittimità e ha difeso una transizione pacifica. In ogni circostanza, i principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati. Chiediamo moderazione. La sicurezza dei cittadini dell'Ue nel Paese è la nostra massima priorità", ha afferma su X l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas. Approfondimento Venezuela, l'analisi di Antonella Mori (IPSI)