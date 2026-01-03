Venezuela, Trump su cattura Maduro: operazione brillante, no morti Usa

Il capo della Casa Bianca ha detto di aver “guardato l'operazione in tempo reale da Mar-a-Lago”. Ha spiegato che non ci sono vittime Usa, ma ha menzionato alcuni feriti. Maduro ha cercato di negoziare alla fine ma - ha aggiunto Trump - "ho detto no". Il presidente venezuelano, ha detto ancora il tycoon, "è detenuto a bordo della nave Iwo Jima" e “verrà trasferito con la moglie a New York”. Gli Usa saranno "fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela"

“È stata un'operazione brillante”. È così che il presidente Usa Donald Trump, in un'intervista riportata dal New York Times, ha definito la missione in Venezuela con cui è stato catturato Nicolas Maduro ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). In un’altra intervista a Fox, ha aggiunto che non ci sono vittime Usa ma un "paio di ragazzi" feriti. E che Maduro ha cercato di negoziare alla fine, ma - ha sottolineato Trump - "ho detto no". Poi ha spiegato che gli Usa saranno "fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela". Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che fornirà altri dettagli sull’operazione in una conferenza stampa a Mar-a-Lago dopo le 11 locali, le 17 ora italiana.

Prima della conferenza, Trump ha dichiarato: “Una buona pianificazione e truppe eccellenti. È stata un'operazione brillante”. A chi gli chiedeva se avesse chiesto l'autorizzazione al Congresso per agire e quali fossero i prossimi passi per il Venezuela, Trump ha risposto che avrebbe affrontato questi temi durante la conferenza stampa.

“Ho guardato l'operazione in tempo reale”

Nell’intervista a Fox, Trump ha aggiunto: "Ho guardato l'operazione in tempo reale da Mar-a-Lago". E ha sottolineato che non ci sono state "vittime" americane. Il presidente ha menzionato, invece, alcuni feriti. Un elicottero americano, ha spiegato, è stato colpito durante l'operazione ma nessun velivolo è stato perso: "Sono tornati tutti". Non ci sono state vittime Usa, quindi, ma un "paio di ragazzi" sono stati feriti. "Credo che non ci siano stati morti, un paio di ragazzi sono rimasti feriti ma sono tornati e a quanto pare stanno abbastanza bene", ha detto Trump. Il tycoon ha poi spiegato che “volevano" agire quattro giorni fa, ma il cattivo tempo non lo ha permesso. Ha anche rivelato che la residenza in cui si trovava Maduro era una "fortezza” e che il presidente venezuelano ha cercato di negoziare alla fine, ma - ha aggiunto Trump - "ho detto no". Il leader Usa ha poi paragonato la cattura di Maduro all'uccisione di Soleimani e ha confermato che il presidente venezuelano "è detenuto a bordo della nave Iwo Jima" e “verrà trasferito con la moglie a New York”.

"Stiamo valutando le opzioni di leadership per il Venezuela"

Sul futuro del Paese sudamericano, il presidente Usa ha assicurato che gli Stati Uniti non permetteranno a nessuno del regime di succedere a Maduro. "Stiamo valutando le opzioni di leadership per il Venezuela", ha detto. Poi, riferendosi alla leader dell'opposizione venezuelana che ha vinto il Nobel per la pace, ha aggiunto: "Valuteremo se per Maria Corina Machado sarà possibile guidare il Paese, al momento hanno un vicepresidente". Inoltre, ha assicurato che la sua amministrazione continuerà a prendere di mira i funzionari del governo venezuelano se dovessero schierarsi con Maduro: "Se rimangono fedeli, il futuro sarà davvero brutto, davvero brutto per loro. Direi che la maggior parte di loro si è già convertita". E ancora: la cattura di Maduro in Venezuela è "un segnale che indica che non ci lasceremo intimidire".

Usa saranno “fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela”

Trump ha poi detto che gli Usa saranno “fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela”. Caracas, come noto, ha le più grandi riserve petrolifere del pianeta. Il presidente Usa ha confermato di avere buoni rapporti con Xi e che la Cina non avrà problemi con l'operazione in Venezuela. "Otterranno il petrolio", ha assicurato. Pechino è uno dei principali importatori del greggio di Caracas.