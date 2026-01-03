Il presidente venezuelano ha sugli occhi dei grandi occhiali, tiene in mano una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia. Lo scatto è stato diffuso dal presidente Usa su Truth
Una fotografia di Nicolas Maduro (IL RITRATTO) sulla nave Usa Iwo Jima è stata pubblicata da Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente venezuelano appare in primo piano: con una mano regge una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia di un noto brand americano. Sugli occhi ha occhiali oscuranti di grandi dimensioni (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).
Cosa è successo
Dove si trovino esattamente Maduro e la moglie non è ancora chiaro. I due, secondo quanto confermato dallo stesso Trump in un’intervista a Fox News, sono in viaggio verso New York, dove saranno processati, secondo quanto anticipato dalla ministra della Giustizia Usa, Pam Bondi (QUALI SONO LE ACCUSE). Come riferito successivamente dai media Usa, anche il figlio di Maduro, Nicolàs Ernesto, è stato incriminato dagli Stati Uniti per reati legati a droga e armi da fuoco. La cattura di Nicolas Maduro e della moglie è avvenuta durante un blitz delle forze armate statunitensi che hanno attaccato la capitale venezuelana, Caracas, questa notte intorno alla 2 ora locale.
Approfondimento
Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo
Trump: “Assalto spettacolare”
Donald Trump sui social ha postato anche un video dell'operazione. Il filmato di un minuto e 24 secondi mostra alcuni gli elicotteri sopra Caracas e una serie di esplosioni, con i missili statunitensi che colpiscono i loro bersagli. Le ultime immagini sono girate da qualcuno a bordo di una vettura. "Ho guardato l'operazione in tempo reale da Mar-a-Lago", ha detto il presidente Usa, sottolineando che non ci sono state "vittime" americane ma menzionando comunque alcuni feriti. Per Trump, l'attacco Usa in Venezuela è stato un "assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale", condotto "nei cieli, via terra e via mare".
Leggi anche
Venezuela, Trump: "Maduro verso gli Usa, valuteremo nuovo governo"
Ansa/Getty
Notizie e catastrofi nel mondo che hanno segnato il 2025. FOTO
L'uccisione di Charlie Kirk, la morte di Papa Francesco e l'elezione a Pontefice di Leone XIV, i terremoti che hanno devastato Myanmar e Afghanistan, l'uragano Melissa, la guerra in Ucraina che ancora continua e quella nella Striscia di Gaza per cui è stato trovato un (criticato) accordo. Sono solo alcune delle notizie dell'anno che si sta per chiudere che non dimenticheremo