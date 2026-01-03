Il presidente venezuelano ha sugli occhi dei grandi occhiali, tiene in mano una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia. Lo scatto è stato diffuso dal presidente Usa su Truth ascolta articolo

Una fotografia di Nicolas Maduro (IL RITRATTO) sulla nave Usa Iwo Jima è stata pubblicata da Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente venezuelano appare in primo piano: con una mano regge una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia di un noto brand americano. Sugli occhi ha occhiali oscuranti di grandi dimensioni (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Cosa è successo Dove si trovino esattamente Maduro e la moglie non è ancora chiaro. I due, secondo quanto confermato dallo stesso Trump in un’intervista a Fox News, sono in viaggio verso New York, dove saranno processati, secondo quanto anticipato dalla ministra della Giustizia Usa, Pam Bondi (QUALI SONO LE ACCUSE). Come riferito successivamente dai media Usa, anche il figlio di Maduro, Nicolàs Ernesto, è stato incriminato dagli Stati Uniti per reati legati a droga e armi da fuoco. La cattura di Nicolas Maduro e della moglie è avvenuta durante un blitz delle forze armate statunitensi che hanno attaccato la capitale venezuelana, Caracas, questa notte intorno alla 2 ora locale. Approfondimento Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo

La foto di Maduro pubblicata da Trump su Truth