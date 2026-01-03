Venezuela, di cosa sono accusati dagli Usa Maduro e sua moglie

La giustizia statunitense ha incriminato il presidente e i vertici del regime venezuelano, inclusa la moglie Cilia Flores, per narco-terrorismo e traffico di cocaina. Le accuse, depositate a New York dalla procuratrice Pam Bondi, risalgono al 1999 e coinvolgono collaborazioni con Farc, Eln, cartelli messicani e Tren de Aragua. Tra gli imputati anche il figlio di Maduro

La giustizia federale degli Stati Uniti ha formalizzato una serie di accuse per narco-terrorismo, traffico internazionale di cocaina e uso di armi da guerra contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro e altri esponenti di vertice del regime. È quanto emerge dal documento dell'accusa depositato presso la Corte del Distretto meridionale di New York, pubblicato dalla Procuratrice generale americana, Pam Bondi.

Secondo l'atto d'accusa, a partire dal 1999 gli imputati avrebbero partecipato a una cospirazione di lungo periodo per facilitare l'importazione di tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, collaborando con organizzazioni criminali e gruppi armati designati come terroristici, tra cui Farc, Eln, cartelli messicani e il gruppo Tren de Aragua (RAID USA IN VENEZUELA, SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA).