“Siamo pronti per far valere il nostro mandato”, ha detto la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2025, dopo l’operazione Usa con cui è stato catturato Nicolas Maduro. “Venezuelani, è arrivata l'ora della libertà! È ora di concretizzare una transizione democratica”, ha aggiunto. E ancora: il presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia "deve assumere subito il suo mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo" delle forze armate. Trump: "Valuteremo"

La reazione di Maria Corina Machado

Nel comunicato rilasciato dopo la cattura di Maduro, Machado assicura che "quello che doveva accadere sta accadendo". "Metteremo ordine, libereremo i prigionieri politici, costruiremo un Paese eccezionale e riporteremo i nostri figli a casa", ha promesso la premio Nobel per la Pace 2025 e leader dell'opposizione venezuelana. Ancora: Maduro risponderà dei suoi "crimini atroci", gli Usa "hanno mantenuto la promessa di far valere la legge". Machado ha aggiunto che il presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia "deve assumere subito il suo mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo" delle forze armate. Poi ha concluso con un appello a coloro "che sono dentro il Paese e coloro che stanno fuori" a restare "vigili, attivi e organizzati fino a quando si concretizzerà la transizione democratica".