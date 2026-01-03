“Siamo pronti per far valere il nostro mandato”, ha detto la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2025, dopo l’operazione Usa con cui è stato catturato Nicolas Maduro. “Venezuelani, è arrivata l'ora della libertà! È ora di concretizzare una transizione democratica”, ha aggiunto. E ancora: il presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia "deve assumere subito il suo mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo" delle forze armate. Trump: "Valuteremo"
“Siamo pronti per far valere il nostro mandato e prendere il potere”. È questo il messaggio postato su X da Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2025, dopo l’operazione Usa con cui è stato catturato il presidente del Venezuela Nicolas Maduro (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). “Venezuelani, è arrivata l'ora della libertà! È ora di concretizzare una transizione democratica”, ha aggiunto Machado. “Valuteremo se per Machado sarà possibile guidare il Paese, al momento hanno un vicepresidente”, ha frenato il presidente Usa Donald Trump.
La reazione di Maria Corina Machado
Nel comunicato rilasciato dopo la cattura di Maduro, Machado assicura che "quello che doveva accadere sta accadendo". "Metteremo ordine, libereremo i prigionieri politici, costruiremo un Paese eccezionale e riporteremo i nostri figli a casa", ha promesso la premio Nobel per la Pace 2025 e leader dell'opposizione venezuelana. Ancora: Maduro risponderà dei suoi "crimini atroci", gli Usa "hanno mantenuto la promessa di far valere la legge". Machado ha aggiunto che il presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia "deve assumere subito il suo mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo" delle forze armate. Poi ha concluso con un appello a coloro "che sono dentro il Paese e coloro che stanno fuori" a restare "vigili, attivi e organizzati fino a quando si concretizzerà la transizione democratica".
Chi è Edmundo Gonzalez Urrutia
Machado, quindi, nella nota diffusa sui social ha sottolineato che Edmundo Gonzalez Urrutia "deve assumere immediatamente il suo mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo" delle forze armate. Edmundo Gonzalez Urrutia è il vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 in Venezuela.
