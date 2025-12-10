Nobel, vincitori a Stoccolma e Oslo. Sul palco figlia di Machado. FOTO

Nobel 2025, i vincitori premiati a Stoccolma e Oslo. Sul palco la figlia di Machado. FOTO
Dal 1901 i riconoscimenti per la fisica, la chimica, la medicina e la letteratura sono consegnati in Svezia, mentre quello per la pace viene conferito in Norvegia. La vincitrice di quest’ultimo premio, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non ha potuto raggiungere Olso in tempo, e il riconoscimento è stato ritirato dalla figlia che ha letto un suo discorso: "In Venezuela c’è terrorismo di Stato"
- Si tiene oggi, 10 dicembre, la cerimonia di consegna dei premi Nobel 2025. È una tradizione che si ripete dal 1901: come stabilito dallo stesso Alfred Nobel nel suo testamento, i riconoscimenti per la fisica, la chimica, la medicina e la letteratura sono consegnati a Stoccolma, in Svezia, mentre quello per la pace viene conferito a Oslo, in Norvegia.
- Oggi a ricevere il Premio Nobel per la Pace a Oslo avrebbe dovuto essere Maria Corina Machado, ma la leader dell’opposizione in Venezuela non ha potuto raggiungere la Norvegia in tempo. "Vi racconterò di persona, cosa abbiamo dovuto affrontare e quante persone hanno rischiato la vita per permettermi di arrivare a Oslo, e sono loro molto grata, e questo è un esempio di cosa significhi questo riconoscimento per il popolo venezuelano”, ha fatto sapere.
- Il premio è stato dunque ritirato dalla figlia (in foto), Ana Corina Sosa Machado, che ha anche letto un discorso della madre: la leader venezuelana ha condannato il "terrorismo di Stato" del governo di Caracas e ha sottolineato che 2.500 persone sono state "rapite, fatte sparire e torturate" sotto il regime del presidente Nicolas Maduro. "Si tratta di crimini contro l'umanità, documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di Stato, messo in atto per seppellire la volontà del popolo".
- "Per avere la democrazia, dobbiamo essere pronti a lottare per la libertà", ha scritto ancora la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. La politica tornerà in Venezuela "molto presto" ha dichiarato la figlia (in foto) ritirando il premio a Oslo. "Vuole vivere in un Venezuela libero e non rinuncerà mai a questo obiettivo. Ecco perché sappiamo tutti, e so anche io, che tornerà in Venezuela molto presto".
- Il presidente del comitato Nobel, Jorgen Watne Frydnes, nel suo discorso di apertura della cerimonia ha detto che il regime di Maduro "mette a tacere, abusa e attacca sistematicamente l'opposizione". E ha aggiunto: "Mentre siamo seduti qui al Municipio di Oslo, persone innocenti sono rinchiuse in celle buie in Venezuela. Non possono sentire i discorsi pronunciati oggi, solo le urla dei prigionieri torturati. Il Venezuela si è trasformato in uno stato brutale e autoritario".
- "Il Venezuela non è solo in questa oscurità. Il mondo è sulla strada sbagliata. Gli autoritari stanno guadagnando terreno. Dobbiamo porci la scomoda domanda: Perché è così difficile per noi preservare la democrazia, una forma di governo concepita per proteggere la nostra libertà e la nostra pace?", ha detto ancora il presidente del comitato Nobel. "Sempre più Paesi, compresi quelli con una lunga tradizione democratica, stanno scivolando verso l'autoritarismo e il militarismo".
- Come detto gli altri Premi Nobel sono consegnati a Stoccolma, in Svezia. Nella foto, il re Carlo XVI consegna il riconoscimento per la fisica per l’anno 2025 allo scienziato britannico John Clarke.
- Nella foto, il re Carlo XVI consegna il Premio Nobel per la fisica per l’anno 2025 allo scienziato francese Michel Devoret.
- Nella foto, il re Carlo XVI consegna il Premio Nobel per la fisica per l’anno 2025 allo scienziato americano John Martinis.
- A Stoccolma sono stati consegnati anche i riconoscimenti per la Chimica: in foto il re di Svezia Carlo XVI consegna al chimico giapponese Susumu Kitagawa il Premio Nobel 2025.
- In foto, il re di Svezia Carlo XVI consegna al chimico britannico e australiano Richard Robson il Premio Nobel 2025.
- In foto, il re di Svezia Carlo XVI consegna al chimico stauniteste e giordano Omar Yaghi il Premio Nobel 2025.