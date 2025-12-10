Nobel, vincitori a Stoccolma e Oslo. Sul palco figlia di Machado. FOTO

Dal 1901 i riconoscimenti per la fisica, la chimica, la medicina e la letteratura sono consegnati in Svezia, mentre quello per la pace viene conferito in Norvegia. La vincitrice di quest’ultimo premio, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, non ha potuto raggiungere Olso in tempo, e il riconoscimento è stato ritirato dalla figlia che ha letto un suo discorso: "In Venezuela c’è terrorismo di Stato"