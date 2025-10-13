Mokyr, Aghion e Howitt vincono il premio Nobel per l'Economia 2025

Esplora tutte le offerte Sky
"Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua", spiega la nota diffusa dall'Accademia reale svedese per le scienze economiche che ha assegnato il riconoscimento dedicato quest'anno al tema "creazione e distruzione"

Il premio Nobel per l'economia 2025, dedicato quest'anno al tema "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche."I vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenibile non può essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, è stata la norma per gran parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua", viene spiegato in una nota.

Le ragioni della scelta dell'Accademia

 Il premio a Mokyr, che insegna alla Northwestern University - spiega l'Accademia - riconosce "l'aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico". I premi ad Aghion (Collège de France e Insead a Parigi e London School of Economics) e Howitt (Brown University) riconoscono gli studi "nella teoria della crescita attraverso la distruzione creativa". Interpellato al telefono dalla stampa internazionale subito dopo la consegna dei premi, Aghion ha detto di essere "senza parole" e che investirà la somma del Nobel - pari a un totale di 11 milioni di corone svedesi (circa 1 milione di euro) per i tre premiati - nei suoi progetti di ricerca accademici. "Non vedo con favore i dazi, negativi per la crescita mondiale" - ha spiegato rispondendo sull'attualità economica - ma "l'Europa non può lasciare la leadership tecnologica agli Usa e alla Cina", anche se ci sono Paesi come la Svezia o la Danimarca che tengono il passo con i due colossi geoeconomici mondiali. Mokyr - spiega l'accademia - "ha usato le fonti storiche come mezzo per scoprire i meccanismi attraverso i quali una crescita sostenuta può diventare una nuova normalità". Aghion e Howitt, in un articolo del 1992, "hanno costruito un modello matematico per la distruzione creativa: quando un prodotto nuovo e migliore entra nel mercato, le aziende che vendono i prodotti vecchi perdono", un'innovazione che "è anche distruttiva", in un conflitto "che deve essere gestito in modo costruttivo. Altrimenti l'innovazione sarà bloccata dalle aziende già stabilite e da gruppi d'interesse che rischiano di essere che rischiano di trovarsi svantaggiati" dal progresso.

La storia del premio Nobel per l'Economia

I premi per Medicina, Fisica, Chimica, Pace e Letteratura erano stati annunciati la scorsa settimana. Istituiti per testamento dall'inventore della dinamite e imprenditore svedese Alfred Nobel, i premi vengono assegnati dal 1901, con alcune
interruzioni dovute principalmente alle guerre mondiali. Il premio per l'Economia è stato istituito molto più tardi, venendo assegnato per la prima volta nel 1969, quando fu vinto dal norvegese Ragnar Frisch e dall'olandese Jan Tinbergen per il
loro lavoro sulla modellazione economica dinamica. Anche il fratello di Tinbergen, Nikolaas, vinse un premio, portando a casa la categoria Medicina nel 1973. Sebbene pochi economisti siano nomi noti, tra i vincitori relativamente noti figurano
l'ex presidente della Federal Reserve statunitense Ben Bernanke, Paul Krugman e Milton Friedman. Il premio per l'economia dello scorso anno è stato assegnato
agli accademici statunitensi Simon Johnson, James Robinson e Daron Acemoglu per una ricerca che ha esplorato la relazione tra colonizzazione e creazione di istituzioni pubbliche, al fine di spiegare perché alcuni paesi siano rimasti impantanati nella
povertà per decenni. 

