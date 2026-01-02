Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, del partito al governo Likud, afferma che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono "ospiti" a cui Israele si limita a permettere di vivere lì per ora. "Gaza è anche nostra. Li lasciamo lì come ospiti fino a un certo punto, ma Gaza è nostra", afferma Zohar in un'intervista all'emittente pubblica Kan, ripresa dal Times of Israel. Zohar aveva espresso opinioni simili in passato. Il ministro stava spiegando perché sta valutando la possibilità di negare fondi all'industria cinematografica israeliana per aver assegnato il premio Ophir, il più prestigioso premio cinematografico israeliano, a un film su un ragazzo palestinese della Cisgiordania a cui viene negato il permesso di ingresso per visitare una spiaggia in Israele. Sebbene Zohar ammetta di non aver visto il film, sostiene che ritrae l'Idf in modo negativo e presenta Israele come un occupante. "La Giudea e la Samaria sono nostre", afferma, usando il termine biblico per la Cisgiordania. "Non siamo occupanti nella nostra terra". Aggiunge che i registi che desiderano ricevere fondi governativi dovrebbero "produrre film che gli israeliani amano vedere. Non quelli che gli europei amano vedere".