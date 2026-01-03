Gaza, Guterres chiede a Israele di revocare il bando delle Ong. LIVE

Il segretario generale delle Nazioni Unite si dice “profondamente preoccupato” per questo sviluppo. Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, afferma che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono "ospiti" a cui Israele si limita a permettere di vivere lì per ora. L'Alta Corte di Giustizia israeliana ha bloccato l'indagine disposta dal governo di Netanyahu sulle falle nella sicurezza che hanno consentito l'eccidio del 7/10 e sulla gestione dell'emergenza
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere “profondamente preoccupato” per questo sviluppo. Guterres chiede che “questa misura venga revocata, sottolineando che le organizzazioni non governative internazionali sono indispensabili per il lavoro umanitario salvavita e che la sospensione rischia di compromettere i fragili progressi compiuti durante il cessate il fuoco”, afferma in una nota il suo portavoce Stéphane Dujarric. Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, afferma che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono "ospiti" a cui Israele si limita a permettere di vivere lì per ora. L'Alta Corte di Giustizia israeliana ha bloccato l'indagine disposta dal governo di Netanyahu sulle falle nella sicurezza che hanno consentito l'eccidio del 7/10 e sulla gestione dell'emergenza.
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Yemen, A. Saudita: "Le fazioni partecipino ai colloqui a Riad"
Il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha chiesto alle fazioni meridionali dello Yemen di partecipare ai colloqui a Riad, dopo che una svolta drammatica degli eventi nel sud ha portato l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a uno scontro senza precedenti. Entrambe le potenze del Golfo sono intervenute a favore del governo dello Yemen, riconosciuto a livello internazionale, nella lunga guerra civile del Paese, ma una frattura dell'alleanza le ha viste sostenere diversi gruppi rivali sul campo.
Da Gaza all'Iran, tutte le incognite che incombono sul Medio Oriente
La tregua nella Striscia, il piano di pace di Trump, le mire della destra israeliana sulla Cisgiordania. E poi la fragilità del Libano, le sfide della Siria, la crisi politica di Teheran. La regione è attesa da un anno ricco di interrogativi.
Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto. VIDEO
ActionAid, cancellazione delle organizzazioni umanitarie da Gaza costerà vite umane
"La decisione del governo israeliano di cancellare ActionAid e altre organizzazioni umanitarie internazionali dalla registrazione è un atto deliberato che avrà conseguenze mortali". Lo afferma il direttore nazionale di ActionAid Palestine Jamil Sawalmeh. "In un momento di catastrofica necessità, questa decisione - aggiunge - interromperebbe l'assistenza salvavita ai civili nei Territori Palestinesi Occupati e costituirebbe una chiara e documentata violazione degli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale umanitario. In quanto potenza occupante, Israele è legalmente tenuto a garantire il benessere della popolazione occupata e a consentire il passaggio rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari quando le risorse locali sono insufficienti. Questa decisione viola direttamente questi obblighi. L'impatto delle organizzazioni umanitarie internazionali è vasto e non c'è dubbio che questa decisione costerà vite umane. Solo nel 2025, ActionAid e i nostri partner hanno sostenuto più di 634.000 persone nei territori palestinesi occupati con cibo, acqua, alloggio e servizi essenziali. Il nostro lavoro è visibile ogni giorno attraverso incredibili partner locali che lavorano instancabilmente per mantenere aperte le cliniche, raggiungere le famiglie con cibo e alloggio e garantire che donne e famiglie possano accedere alle cure nelle circostanze più disperate".
Guterres chiede a Israele di revocare il bando delle Ong a Gaza
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere «profondamente preoccupato» per questo sviluppo. Guterres «chiede che questa misura venga revocata, sottolineando che le organizzazioni non governative internazionali sono indispensabili per il lavoro umanitario salvavita e che la sospensione rischia di compromettere i fragili progressi compiuti durante il cessate il fuoco», ha dichiarato in una nota il suo portavoce Stéphane Dujarric.