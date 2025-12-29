Somaliland, il Paese riconosciuto da Israele: qual è il suo ruolo

Il Somaliland è una repubblica autoproclamata che si trova nell'angolo nord-occidentale della Somalia, nella regione del Corno d'Africa. Nel 1991, dopo la caduta del dittatore Mohamed Siad Barre, il Somaliland ha dichiarato la sua indipendenza dalla Somalia, ma non è mai stato ufficialmente riconosciuto dalla comunità internazionale, né dall'Onu. Recentemente, però, è finito sotto i riflettori a causa del riconoscimento ufficiale ricevuto da Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, insieme al ministro degli Esteri Gideon Saar e al presidente del Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, hanno firmato una dichiarazione congiunta che sancisce il reciproco riconoscimento.

Reazioni e polemiche

Questa mossa, però, ha sollevato forti reazioni. La Somalia ha ritenuto l'atto un attacco alla sua sovranità, mentre altri paesi africani come Egitto, Kenya, Tanzania, Uganda e Gibuti, nonché potenze come Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Cina, hanno condannato il riconoscimento, considerandolo illegale. La comunità internazionale, quindi, resta divisa sulla questione. Il governo della Somalia ha ribadito che il Somaliland è una parte inseparabile del suo territorio e ha chiesto che tale integrità venga rispettata. Mahmoud Ali Youssouf, presidente della Commissione dell'Unione Africana, ha sottolineato la necessità di mantenere l'unità dello Stato somalo.

La storia della separazione

La separazione del Somaliland dalla Somalia ha radici in un conflitto interno che risale agli anni Ottanta. Durante il regime di Siad Barre, il movimento ribelle Somali National Movement, attivo nel nord del paese, si oppose duramente al governo centrale. La reazione del regime fu brutale, con bombardamenti e violenze su larga scala che devastarono molte città del nord, creando un forte risentimento tra la popolazione. Quando Barre cadde nel 1991 e la Somalia si sprofondò nel caos, il Somaliland proclamò immediatamente la sua indipendenza, approfittando del vuoto di potere. Da allora, il Somaliland ha costruito un proprio governo, una valuta e forze armate. Rispetto alla Somalia, che continua a lottare contro il terrorismo del gruppo islamista al-Shabaab e conflitti interni, il Somaliland ha goduto di una maggiore stabilità. Tuttavia, nonostante questi progressi, nessun paese ha mai formalmente riconosciuto il Somaliland come stato sovrano, in quanto ciò potrebbe creare un pericoloso precedente per altre regioni con tendenze secessioniste.

Le ragioni dietro il riconoscimento

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele sembra essere principalmente strategico. La posizione geografica del Somaliland, che si trova all'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb, è cruciale per il controllo delle rotte marittime tra l'Oceano Indiano e il Canale di Suez. Israele, quindi, è interessato a stabilire una relazione con un partner che può offrire supporto logistico e sicurezza, considerando anche le minacce provenienti dal vicino Yemen. Inoltre, il riconoscimento potrebbe essere visto come un'espansione della rete diplomatica israeliana, in linea con gli Accordi di Abramo, che mirano a rafforzare le alleanze nella regione. Per il Somaliland, questo riconoscimento offre l'opportunità di guadagnare visibilità internazionale e migliorare la sua posizione diplomatica. Seppur non ancora riconosciuto ufficialmente dall'Onu, il Paese potrebbe finalmente ottenere un posto sulla scena globale, con accesso ai mercati internazionali e maggiore sicurezza economica. Tuttavia, la situazione è ancora fluida, con molti Paesi che continuano a opporsi a questa mossa e a chiedere una risoluzione pacifica che rispetti l'integrità della Somalia.