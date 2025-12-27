Somalia, Israele riconosce indipendenza del Somaliland

Israele è diventato il primo Paese a riconoscere formalmente il Somaliland come Stato indipendente, firmando una dichiarazione congiunta tra il premier Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri Gideon Saar e il presidente del Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi. Netanyahu ha annunciato una cooperazione immediata in settori chiave e invitato Abdullahi in Israele, mentre il leader del Somaliland ha confermato l’adesione agli Accordi di Abramo. Trump ha dichiarato di non essere pronto al riconoscimento, chiedendo tempo per valutare la situazione. La Somalia ha condannato la decisione definendola un attacco alla propria sovranità e avvertendo del rischio di destabilizzazione regionale