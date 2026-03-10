Spari contro consolato USA a Toronto, nessun ferito

Diversi spari sono stati indirizzati contro il consolato degli Stati Uniti a Toronto. La polizia ha isolato l’area attorno all’edificio e ha trovato prove dell’uso di un’arma da fuoco, ma non risultano feriti. Le autorità indagano sull’accaduto e al momento non hanno identificato sospetti né chiarito il movente.
