Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Medioriente, blitz anti Isis in Siria condotto da forze aeree britanniche e francesi. LIVE

live Mondo
©Getty

Nella tarda serata di ieri bombardato un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato islamico. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su X. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere “profondamente preoccupato” per questo sviluppo

in evidenza

Le forze aeree britanniche e francesi hanno condotto un'operazione congiunta nella tarda serata di ieri bombardando un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato islamico in Siria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su X. "I nostri aerei hanno utilizzato bombe Paveway IV per colpire diversi tunnel di accesso alla struttura", ha affermato il ministero britannico. "La Raf si è unita con gli aerei francesi nell'attacco congiunto sulla struttura sotterranea. Secondo le prime indicazioni l'obiettivo è stato colpito con successo".

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere “profondamente preoccupato” per questo sviluppo. Guterres ha chiesto che “questa misura venga revocata, sottolineando che le organizzazioni non governative internazionali sono indispensabili per il lavoro umanitario salvavita e che la sospensione rischia di compromettere i fragili progressi compiuti durante il cessate il fuoco”, afferma in una nota il suo portavoce Stéphane Dujarric.

Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, ha detto che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono "ospiti" a cui Israele si limita a permettere di vivere lì per ora. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Londra: blitz contro l'Isis in Siria condotto insieme ai francesi

Le forze aeree britanniche e francesi hanno condotto un'operazione congiunta nella tarda serata di ieri bombardando un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato islamico in Siria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su X. "I nostri aerei hanno utilizzato bombe Paveway IV per colpire diversi tunnel di accesso alla struttura", ha affermato il ministero britannico. "La Raf si è unita con gli aerei francesi nell'attacco congiunto sulla struttura sotterranea. Secondo le prime indicazioni l'obiettivo è stato colpito con successo".

Mondo: Ultime notizie

Maduro arrivato a NY. Rodriguez: "Rilasciatelo". Trump scarica Machado

Mondo

Il presidente Usa suggella mesi di minacce e pressione militare con un attacco su grande scala in...

Crans Montana, indagati per omicidio colposo gestori del locale

Mondo

Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a...

Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin

Mondo

Lo ha reso noto il capo di stato maggiore delle forze armate Andriy Hnatov. Allarme degli 007 di...

Gaza, Guterres chiede a Israele di revocare il bando delle Ong

Mondo

Il segretario generale delle Nazioni Unite si dice “profondamente preoccupato” per questo...

Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo

Mondo

L'attacco al Paese, che si è scoperto essere in preparazione almeno da "metà dicembre", è...

Mondo: I più letti