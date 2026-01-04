Medioriente, blitz anti Isis in Siria condotto da forze aeree britanniche e francesi. LIVE
Nella tarda serata di ieri bombardato un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato islamico. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su X. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere “profondamente preoccupato” per questo sviluppo
Le forze aeree britanniche e francesi hanno condotto un'operazione congiunta nella tarda serata di ieri bombardando un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato islamico in Siria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su X. "I nostri aerei hanno utilizzato bombe Paveway IV per colpire diversi tunnel di accesso alla struttura", ha affermato il ministero britannico. "La Raf si è unita con gli aerei francesi nell'attacco congiunto sulla struttura sotterranea. Secondo le prime indicazioni l'obiettivo è stato colpito con successo".
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere “profondamente preoccupato” per questo sviluppo. Guterres ha chiesto che “questa misura venga revocata, sottolineando che le organizzazioni non governative internazionali sono indispensabili per il lavoro umanitario salvavita e che la sospensione rischia di compromettere i fragili progressi compiuti durante il cessate il fuoco”, afferma in una nota il suo portavoce Stéphane Dujarric.
Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, ha detto che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono "ospiti" a cui Israele si limita a permettere di vivere lì per ora.
