Greta Thunberg: "Violenze sessuali in Israele sui membri Flotilla, anche su italiano"

La denuncia dell'attivista svedese in un post su Instagram in cui si parla anche degli abusi subiti da Vincenzo Fullone, ultimo membro dell'equipaggio ad essere liberato dalle forze israeliane ascolta articolo

Nuova denuncia Greta Thunberg sugli abusi dell'Idf sui membri della Flotilla per Gaza. L'attivista svedese ha condiviso un post su Instagram in cui ha parlato di violenze sessuali subite dell'equipaggio dopo il loro arresto da parte delle forze israeliane. Tra di loro c'è anche Vincenzo Fullone, attivista calabrese che ha vissuto a Gaza ed è stato arrestato a bordo della barca 'Conscience', parte della Flotilla: "In tre occasioni diverse, mi è stato ordinato di entrare in una stanza piccola dove sono stato spogliato completamente e sottomesso a invasivi e dolorosi ispezioni anali" ha dichiarato Fullone, riportato nel comunicato ufficiale diffuso dal team della Flotilla e postato da Thunberg.

Fullone: "Rimasto in silenzio per non provocare nuove violenze" "Ogni volta sono rimasto in silenzio per non provocare ulteriori violenze e per negare alle guardie la soddisfazione di vederemi soffrire" ha aggiunto, sottolineando inoltre il fatto che è stato filmato e soggetto di abusi verbali "Tr... a di Hamas, non ti piace?". Fullone fu l'ultimo degli attivisti italiani a essere liberato. Nel comunicato la giornalista tedesca Anna Liedtke ha denunciato di essere stata stuprata dalle guardie carcerarie durante un'ispezione e ulteriori abusi sessuali sono stati denunciati dall'attivista australiano Surya McEwen, citato dall'organizzazione. Leggi anche Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal