1/7 Piero Cruciatti/Getty Images

"Se come attivista per il clima non si lotta anche per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell'oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definire attivista per il clima". Lo ha detto Greta Thunberg al corteo dei Fridays for future a Milano, che si è tenuto venerdì mattina. "Non si può pretendere di lottare per la giustizia climatica se si ignora la sofferenza dei popoli colonizzati ed emarginati di oggi", ha detto.