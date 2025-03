Venezia, il saluto di gondolieri e marinai alla nave Amerigo Vespucci

Marinai e gondolieri veneziani si sono riuniti in laguna per salutare la nave scuola della Marina Militare, ormeggiata in riva San Biagio a Venezia in occasione della sua seconda tappa del tour Mediteranneo. Ora, il veliero resterà nel capoluogo veneto fino al 31 marzo, prima di ripartire verso Ancora, dove resterà fino al 3 aprile