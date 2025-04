Femminicidi, in migliaia alle manifestazioni per Sara e Ilaria. FOTO

Una mobilitazione che ha coinvolto studentesse e studenti di licei e università a Roma. "Per Ilaria, per Sara, per tutte quante": questo il grido con cui è cominciato il presidio a piazzale Aldo Moro, davanti all'università Sapienza, organizzato dopo i femminicidi di Ilaria Sula, studentessa dell'ateneo romano, e Sara Campanella, uccisa a Messina. La manifestazione si è poi diretta verso San Lorenzo: "Insieme siam partite, insieme torneremo, non una di meno", il coro scandito fino alla fine