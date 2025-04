Sara Campanella e gli audio a Stefano Argentino: “Smetti di seguirmi"

Tanti “no” che non sono stati ascoltati, quelli di Sara Campanella (CHI ERA). La studentessa di 22 anni è stata uccisa a coltellate il 31 marzo per strada a Messina da un collega di università che si è rifiutato di accettare quei “no” (GLI AGGIORNAMENTI). Lei ci aveva provato in ogni modo a farglielo capire: "Non ho tempo da perdere. Non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. L'ultima volta ti ho detto 'lasciami in pace': cosa hai capito di questa cosa?". Queste sono parole di Sara in alcuni audio che la ragazza inviava a Stefano Argentino (CHI È), prima suo stalker e poi assassino. I contenuti dei messaggi vocali sono stati diffusi dal programma Mattino 4 di Mediaset, andato in onda ieri: si tratta di audio che la vittima aveva mandato ad Argentino e poi condiviso con un'amica.