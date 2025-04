Femminicidio Sara Campanella, la mamma: “Vi ringrazio a suo nome”

Un lungo applauso ha accolto, davanti al Rettorato di Messina, le parole di Cetty Zaccaria, madre di Sara Campanella, la studentessa accoltellata a morte per strada lunedì. Al suo fianco il marito e il figlio. Durante la fiaccolata in memoria della giovane, il sindaco Basile ha annunciato che sarà dedicato a Sara un luogo proprio dove è avvenuta la tragedia

"Ringrazio tutti gli studenti, dico grazie a nome di Sara a loro e a tutte le persone presenti che hanno dato la voce a lei stasera. Oggi la ricordate insieme a noi con questa fiaccolata". Con queste parole Cetty Zaccaria, madre di Sara Campanella ( CHI ERA), ha voluto esprimere la propria gratitudine al microfono, prima della partenza della fiaccolata organizzata a Messina in memoria della figlia. Accanto a lei, il marito e il figlio. Un lunghissimo applauso ha accompagnato il suo intervento, davanti al Rettorato, dove migliaia di persone si sono radunate per ricordare la giovane studentessa universitaria di 22 anni accoltellata a morte per strada lunedì, a Messina. Campanella sarebbe stata uccisa da un collega universitario, Stefano Argentino, che ha confessato il delitto . È stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane donna. Sarà eseguita venerdì mattina al Policlinico di Messina.

Sindaco di Messina: “Dedicheremo un luogo a Sara”



Presente alla fiaccolata anche il sindaco di Messina Federico Basile. “Non ci sono parole per commentare quello che è successo a questa povera ragazza. Bisogna parlare e affrontare temi che sembrano scontati e invece non lo sono. Capire che il rispetto della persona deve essere più importante di tutto. Bisogna, come istituzioni, lavorare per sollecitare lo spirito di coesione sociale”, ha dichiarato, per poi annunciare: "Per ricordare Sara oggi, parlando con la mamma, abbiamo deciso di creare qualcosa, nel luogo dov'è avvenuta la tragedia, che rifaccia nascere la speranza".

