Cosenza, meccanico ucciso a colpi di pistola a Cetraro

Un meccanico è stato ucciso a colpi di pistola davanti a un'officina a Cetraro, in provincia di Cosenza sulla statale 18. La vittima, che si chiama Giuseppe Corallo, 59 anni. A compiere l'agguato sarebbero state due persone, giunte davanti all'officina a bordo di una moto T-Max che avrebbero poi sparato contro il 59enne 6 colpi di pistola. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri di Cetraro, della Compagnia di Paola e del Nucleo investigativo di Cosenza che hanno avviato indagini.

L'omicidio a Cetraro

Uno dei due aggressori, seduto nei sedili posteriori del veicolo, ha sparato cinque o sei colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto al torace la vittima uccidendolo sul colpo. La vittima era già nota alle forze dell'ordine per reati in materia di armi e di stupefacenti e per ricettazione, ed era tornato libero nel febbraio scorso dopo aver scontato una pena.