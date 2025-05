Bologna, 59enne trovato morto in casa: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per la morte di un 59enne, trovato in casa a Bologna, in via Zanolini, con ferite al capo, riverso sul pavimento dell'ingresso. I carabinieri stanno ascoltando i condomini ed è in corso una perquisizione. A dare l'allarme sarebbe stata la compagna convivente, come lui originaria di Aosta. I vicini hanno sentito le urla della compagna e hanno visto la donna in strada coperta di sangue.