Roma, rapina in un distributore di benzina ad Ardea: ucciso un 35enne

Un uomo di 35 anni di origini indiane è stato accoltellato questa mattina durante una rapina in un distributore di carburanti. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale del 118 che ha tentato, per circa un'ora, di salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, dopo l'omicidio due persone sarebbero fuggite a bordo di una moto. In tutta l'area sono quindi stati predisposti dei posti di blocco