Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bicicletta di Annabella Martinelli

Cronaca
©Ansa

La 22enne studia Giurisprudenza all'Università di Bologna ma è residente a Padova. Le ricerche, anche grazie alle informazioni fornite dalle celle telefoniche, si stanno concentrando nella zona di Teolo, nella privincia padovana. Al momento non è escluso l'iniziale allontanamento volontario da casa, avvenuto intorno alle 20 del 6 gennaio

Annabella Martinelli, 22 anni, è scomparsa da ormai 6 giorni da Padova. La bicicletta con la quale la giovane si era allontanata da casa, intorno alle 20 del 6 gennaio, è stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, 11 gennaio, dagli investigatori che da giorni la stanno cercando nella zona di Teolo, nella provincia padovana. Le ricerche di Soccorso alpino Veneto, Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine sono coordinate dalla Prefettura di Padova che ha subito attivato il Piano di ricerca persone scomparse. Dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare, la ragazza non è più raggiungibile dal giorno successivo.

L’appello dei familiari

Annabella Martinelli è una studentessa di Giurisprudenza iscritta all'Università di Bologna ma la sua città di residenza è Padova. Nonostante le ricerche si stiano concentrando nella provincia padovana, familiari e amici, che nelle scorse ore hanno diramato un appello sui social, non escludono che possa essersi spostata a Bologna o in zone vicine al capoluogo emiliano e invitano chiunque abbia sue notizie a contattare i Carabinieri. Al momento restano aperte tutte le ipotesi: non si esclude neanche un iniziale allontanamento volontario. Annabella Martinelli viene descritta come una ragazza alta, magra e atletica, con capelli a caschetto biondi e punte fucsia. Non è però escluso che possa avere ritoccato la sua pettinatura in questi giorni.

©Ansa

