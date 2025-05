Bernardini De Pace, rapina violenta nella villa dell'avvocata

Tre malviventi hanno preso d'assalto l'abitazione di Ameglia e picchiato selvaggiamente il custode. La famosa legale non era in casa. Distrutta la proprietà

Notte di terrore alla “Villa delle rane e delle rose” ad Ameglia, dimora dell’avvocata matrimonialista e volto televisivo di Forum Annamaria Bernardini De Pace. Come riportato da Repubblica, tra il 22 e il 23 maggio tre banditi armati e mascherati hanno fatto irruzione nella residenza in stile “Arancia Meccanica”, aggredendo brutalmente il custode e devastando la proprietà.

L’avvocata non era presente al momento dell’assalto. A trovarsi faccia a faccia con i malviventi è stato il custode Daniele, da 22 anni al servizio della villa. L’uomo, appena entrato, è stato picchiato e sequestrato per ore dai rapinatori che volevano farsi rivelare l’apertura della cassaforte. All’interno, però, hanno trovato solo poche migliaia di euro. Frustrati dal bottino, hanno infierito sull’arredamento: vetri infranti, mobili distrutti e suppellettili devastate, con danni stimati attorno ai 100mila euro.

Indagini affidate ai carabinieri di Sarzana

Solo dopo la fuga dei ladri, il custode è riuscito ad allertare i carabinieri di Sarzana. Trasportato all’ospedale cittadino, ha ricevuto le cure necessarie. I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. "In 23 anni di residenza a Montemarcello non avevo mai pensato che potesse accadere", ha dichiarato Bernardini De Pace al Secolo XIX, "hanno picchiato selvaggiamente Daniele, il mio fedelissimo custode. Ho sporto denuncia per rapina e sequestro di persona: è stato legato, picchiato e minacciato. Ha vissuto un’esperienza davvero allucinante".