Furti e rapine, reati tornano a crescere in Italia nel 2022

Secondo il rapporto di Ossif (il Centro di ricerca Abi sulla sicurezza anticrimine) nel 2022 in Italia sono aumentati i furti: ben 963.032 lo scorso anno, il 18,7% in più dell'anno precedente. Crollano gli assalti alle banche, -90% in dieci anni, ma tornano a crescere le rapine: +17,6%