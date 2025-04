Pizzaballa, il cardinale e l'ex portiere dalla figurina "introvabile"

Due destini differenti

Lo stesso cognome, due destini profondamente differenti. Pierbattista Pizzaballa, come detto, è attualmente Patriarca di Gerusalemme dei Latini, ed è nato a Cologno al Serio (Bergamo) il 21 aprile 1965. Dopo una lunga carriera ecclesiastica, è stato nominato Cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 30 settembre 2023. Pier Luigi Pizzaballa, invece, nato nel 1939, è stato portiere con oltre 300 presenze in serie A con Atalanta (due volte) Roma, Verona e Milan. Ma in tantissimi fanno riferimento alla sua persona soprattutto per una figurina molto rara, praticamente introvabile. La storia, diventata in parte “leggendaria” nel mondo del calcio, risale alla stagione 1963/64. Pizzaballa, l’ex portiere, lo aveva raccontato al quotidiano La Repubblica: “Era vero che, non si sa come, nell’archivio della Panini il mio cartoncino non c’era più e, quando arrivò il momento di ripescare Pizzaballa per metterlo nella pagina dei titolari, dovettero ristamparla. E così per un certo periodo risultò introvabile”. "All'inizio mi dava fastidio essere ricordato solo per la figurina - ha confessato lo stesso ex portiere in un'altra intervista, concessa a BergamoNews nel 2019 - ma poi ho capito che mi ha permesso di essere conosciuto anche dalle nuove generazioni". E ha confessato lui stesso di possedere quella che è stata la “sua” figurina. “Me la regalò un professore di Avellino. Se andrò in crisi economica la metterò all’asta, chissà quanto vale”, aveva spiegato tempo fa.