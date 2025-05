Agliana, pitbull aggrediscono nonna e nipote di 2 anni: grave la bimba

Nell’aggressione da parte di alcuni cani, avvenuta Agliana, in provincia di Pistoia, una bimba di due anni ha riportato ferite molto gravi all'addome e alle gambe ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze. La nonna, che avrebbe cercato di difendere la nipote, è stata morsa in più parti del corpo e trasportata con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Pistoia. Secondo le prime informazioni, il cane appartiene alla fidanzata dello zio della bambina. Risulta, dai primi accertamenti, che la donna aveva tre cani con sé, ma solo questo pitbull ha attaccato nonna e nipote nel cortile della casa dello zio della piccola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale per le indagini. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale, così come le cause dell'attacco.