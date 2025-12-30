Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del "Grande Fratello" Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo.

Che cosa sta succedendo

La pm Mannella coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l'inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini. Una querela presentata dopo che nelle scorse settimane il "re dei paparazzi", attraverso il suo format "Falsissimo", ha accusato, in sostanza, il giornalista e conduttore tv di aver portato avanti un "sistema" di favori sessuali richiesti - questa la versione dell'ex agente fotografico - ad alcuni partecipanti del "Grande Fratello" o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa "casa". Proprio questo fascicolo ha consentito di sequestrare foto, video e chat e ha indotto Medugno a denunciare Signorini. Quella di Medugno potrebbe non essere l'unica querela nei confronti del giornalista. In queste ore anche l'ex GF Vip Gianluca Costantino, assistito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, sta sciogliendo la riserva in merito a una azione giudiziaria analoga.

Legale Signorini: “Ricostruzione balorda come autori denuncia”

"Abbiamo quanto necessario per dimostrare che quella denunciata è una ricostruzione dei fatti balorda come lo sono gli autori della denuncia”, ha detto l'avvocato Domenico Aiello per commentare l'apertura di un'indagine a carico del suo assistito, Alfonso Signorini, per violenza sessuale ed estorsione sulla base dell'esposto di Antonio Medugno. E ha concluso: "Gli autori della denuncia sono disposti a tutto, anche a rovinare la vita delle persone, per guadagnare milioni di euro. È quella che definisco 'l'etica della monnezza'".

Signorini sospende impegni con Mediaset

Ieri gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, legali di Signorini in sede civile e penale, avevano fatto sapere: “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”. I legali avevano parlato di "campagna calunniosa e diffamatoria" volta a "distruggere" la sua onorabilità.