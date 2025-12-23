Caso Signorini, Corona in Tribunale per interrogatorio

Intorno alle 11 del 23 dicembre è arrivato in tribunale a Milano Fabrizio Corona, indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini, volto noto dello spettacolo e presentatore del Grande Fratello, accusato da Corona di aver portato avanti un sistema di favori sessuali in cambio della partecipazione allo show televisivo. Corona sarà interrogato oggi dai magistrati dopo aver visto il sequestro dei materiali della puntata della sua trasmissione social Falsissimo, filmati che ora sono a disposizione della procura.
