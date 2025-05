Comunicare la sostenibilità, a Genova premiate otto aziende

Si è svolto a Genova “Comunicazione della Sostenibilità Awards 2025”, prima esperienza in Italia in cui è stato dimostrato che le strategie di comunicazione aziendale possono essere analizzate e valutate attraverso un modello scientifico di misurazione. Presentata la prima ricerca scientifica sulla comunicazione della sostenibilità digitale realizzata da TLC Web Solutions e il Sustainability Communication Centre dell’Università di Salerno e premiate otto aziende in settori merceologici strategici

Comunicare la sostenibilità in modo efficace si può, anche sui siti web aziendali. E soprattutto le strategie di comunicazione aziendale possono essere analizzate e valutate attraverso un modello scientifico di misurazione. Sono stati presentati a Palazzo Lercari Parodi, sede di Banca Patrimoni Sella & C. a Genova – main sponsor dell’evento - gli esiti della prima ricerca scientifica italiana sulla qualità della comunicazione della sostenibilità nei siti web aziendali, condotta da TLC Web Solutions in collaborazione esclusiva con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

La ricerca

L’attività è avvenuta tra settembre 2024 e aprile 2025. Centoventi le aziende coinvolte in otto settori merceologici: agro e food&beverage, energia e utilities, industria e tecnologia, biomedicale, nautica e yachting, compagnie di navigazione, terminal e merci, cosmesi e nutraceutica. Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il modello operativo OSEC (Orientamento, Struttura, Ergonomia, Contenuti), algoritmo scientifico per la valutazione della comunicazione sostenibile online sviluppato dal Sustainability Communication Centre del Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, in uso esclusivo a TLC Web Solutions. Il Report della Comunicazione della Sostenibilità è stato perfezionato con la collaborazione della rete di impresa Duì Group (costituita da TLC Web Solutions e la genovese Petercom), nota nel campo della strategia di comunicazione digitale e del green branding

Best Website 2025

TLC Web Solutions e UNISA hanno consegnato un riconoscimento alle otto aziende che hanno ottenuto il punteggio più alto nel rispettivo settore merceologico sulla base del modello operativo OSEC, con l’intento di riconoscere le pratiche virtuose a contrasto di fenomeni di greenwashing, offrendo dati comparabili e strumenti concreti per migliorare la strategia di comunicazione digitale nell’ottica degli ESG - Environmental, Social, Governance - i tre criteri utilizzati per valutare l’impatto ambientale, sociale e la qualità della gestione aziendale di un’impresa.

Il "Best Website 2025" è stato consegnato:

- ABB per il settore industria e tecnologia

- Carbofin per il settore terminal e merci

- d’Amico Group per il settore compagnie di navigazione

- ENI per il settore energia e utilities - Esaote per il settore biomedicale

- Gruppo Orsero per il settore agro e food&beverage

- Icim International (BioNike) per il settore cosmesi e nutraceutica

- Italian Sea Group per il settore nautica e yachting

Alle aziende è stato consegnato un oggetto d’arte realizzato dalla LLF - Lele Luzzati Foundation, custode dell'eredità culturale e creativa dell’artista di fama internazionale Emanuele Luzzati. Esemplari unici realizzati a mano,simbolo di originalità e impegno responsabile, a testimonianza di un dialogo possibile tra impresa, territorio e cultura.