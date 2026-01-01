Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Filippo a Jiayi e Zhoe, chi sono i primi nati del 2026 in Italia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Filippo, nato al Buzzi, si è aggiudicato il titolo di primo milanese venuto al mondo nel nuovo anno. Riccardo è il primo bimbo nato a Udine e nell’intero Friuli Venezia-Giulia. A Roma, alla Casa di Cura Santa Famiglia, in quattro hanno inaugurato il 2026: Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. Gabriele potrebbe essere il primo della Puglia, poi Mariateresa a Cosenza, Domenico a Crotone e Zhoe a Catania

ascolta articolo

Anche il 2026 si è aperto con tante nascite in tutta Italia. Ecco i primi nati da Nord a Sid, anche se - come ogni anno - stabilire chi sia il primo in assoluto a essere venuto alla luce nella notte di Capodanno è difficile.

Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo nato a Milano

Filippo si è aggiudicato il titolo di primo milanese nato nel 2026, venendo alla luce al Buzzi a mezzanotte e un minuto. All'Ospedale Macedonio Melloni, presidio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco come il Buzzi, alle 00.10 ha visto invece la luce la piccola Isabella. Al Niguarda la prima nata è stata Sofia, venuta al mondo alle 4.03.

I primi nati a Brescia e provincia

Si chiama invece Leonardo il primo bambino nato tra Brescia e provincia l’1 gennaio 2026, a mezzanotte e 1 minuto. All’ospedale Civile nella notte sono nati sei bimbi, la seconda è stata Emaan Fatima alle 4.22. In provincia il primo nato del nuovo anno è Alvin, venuto al mondo a Desenzano del Garda poco dopo le due di notte.

Il primo bimbo in Friuli Venezia-Giulia è nato a Udine

A mezzanotte e 8 minuti, a Udine, è arrivato il Riccardo, primo bimbo nato nella regione allo scoccare del 2026. Dopo di lui, sempre a Udine, sono nati Ettore e Liam. A Trieste invece la prima nata nel nuovo anno è Margot Mia.

Approfondimento

I nomi più scelti per bambine e bambini nati in Italia nel 2024

I primi nati a Roma

A Roma, allo scoccare della mezzanotte, alla Casa di Cura Santa Famiglia sono nati Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. All'ospedale Sant'Eugenio invece la prima nata è stata Benedetta. In provincia di Frosinone il primo nato è Daniel, venuto alla luce all’ospedale Santissima Trinità di Sora.

In Puglia il primo è Gabriele

Gabriele, nato un minuto dopo la mezzanotte all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, è il primo nato nel 2026 nella provincia di Barletta-Andria-Trani e forse anche in Puglia. A Bari invece il primato spetta a Luana, nata all’ospedale San Paolo, e Foggia il primo arrivato si chiama Claudio.

I primi nati Calabria

A Cosenza il primo fiocco è rosa: a mezzanotte e 18 minuti è nata Mariateresa, seguita pochi minuti dopo da Rebecca. A Crotone invece, all'Ospedale S. Giovanni di Dio, il primato è di Domenico.

A Catania il primato è di Zhoe

In Sicilia, un secondo dopo la mezzanotte, Zhoe è stata la prima neonata di Catania all’ospedale Nesima.

Leggi anche

Pagliara dei Marsi, nel borgo abruzzese la prima nascita dopo 30 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/21
Spettacolo

I bambini vip nati nel 2025

Tanti primogeniti sono venuti alla luce, nell'anno che sta per finire. Ma anche secondi, terzi e quarti fratelli. Ecco le vip (e i vip) che sono diventati genitori nei mesi scorsi

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola

Cronaca

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono...

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri

Cronaca

Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114...

Capodanno, gli eventi da non perdere in Italia oggi 1° gennaio 2026

Cronaca

Il 2026 inizia con tantissimi eventi tra mostre, concerti, mercatini di Natale ancora attivi e...

Scioperi a gennaio 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Cronaca

Pochi giorni dopo la Befana si torna a manifestare, in particolare nel settore dei trasporti....

Acilia, ucciso dallo scoppio di un petardo: muore 63enne

Cronaca

In base ai primi accertamenti, l’uomo avrebbe esploso un petardo che gli avrebbe causato...

Cronaca: i più letti