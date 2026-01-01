Da Filippo a Jiayi e Zhoe, chi sono i primi nati del 2026 in Italia

Filippo, nato al Buzzi, si è aggiudicato il titolo di primo milanese venuto al mondo nel nuovo anno. Riccardo è il primo bimbo nato a Udine e nell’intero Friuli Venezia-Giulia. A Roma, alla Casa di Cura Santa Famiglia, in quattro hanno inaugurato il 2026: Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. Gabriele potrebbe essere il primo della Puglia, poi Mariateresa a Cosenza, Domenico a Crotone e Zhoe a Catania

Anche il 2026 si è aperto con tante nascite in tutta Italia. Ecco i primi nati da Nord a Sid, anche se - come ogni anno - stabilire chi sia il primo in assoluto a essere venuto alla luce nella notte di Capodanno è difficile.

Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo nato a Milano

Filippo si è aggiudicato il titolo di primo milanese nato nel 2026, venendo alla luce al Buzzi a mezzanotte e un minuto. All'Ospedale Macedonio Melloni, presidio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco come il Buzzi, alle 00.10 ha visto invece la luce la piccola Isabella. Al Niguarda la prima nata è stata Sofia, venuta al mondo alle 4.03.

I primi nati a Brescia e provincia

Si chiama invece Leonardo il primo bambino nato tra Brescia e provincia l’1 gennaio 2026, a mezzanotte e 1 minuto. All’ospedale Civile nella notte sono nati sei bimbi, la seconda è stata Emaan Fatima alle 4.22. In provincia il primo nato del nuovo anno è Alvin, venuto al mondo a Desenzano del Garda poco dopo le due di notte.

Il primo bimbo in Friuli Venezia-Giulia è nato a Udine

A mezzanotte e 8 minuti, a Udine, è arrivato il Riccardo, primo bimbo nato nella regione allo scoccare del 2026. Dopo di lui, sempre a Udine, sono nati Ettore e Liam. A Trieste invece la prima nata nel nuovo anno è Margot Mia.