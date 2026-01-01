Da Filippo a Jiayi e Zhoe, chi sono i primi nati del 2026 in Italia

Filippo, nato al Buzzi, si è aggiudicato il titolo di primo milanese venuto al mondo nel nuovo anno. Riccardo è il primo bimbo nato a Udine e nell’intero Friuli Venezia-Giulia. A Roma, alla Casa di Cura Santa Famiglia, in quattro hanno inaugurato il 2026: Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. Gabriele potrebbe essere il primo della Puglia, poi Mariateresa a Cosenza, Domenico a Crotone e Zhoe a Catania
Anche il 2026 si è aperto con tante nascite in tutta Italia. Ecco i primi nati da Nord a Sid, anche se - come ogni anno - stabilire chi sia il primo in assoluto a essere venuto alla luce nella notte di Capodanno è difficile.
Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo nato a Milano
Filippo si è aggiudicato il titolo di primo milanese nato nel 2026, venendo alla luce al Buzzi a mezzanotte e un minuto. All'Ospedale Macedonio Melloni, presidio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco come il Buzzi, alle 00.10 ha visto invece la luce la piccola Isabella. Al Niguarda la prima nata è stata Sofia, venuta al mondo alle 4.03.
I primi nati a Brescia e provincia
Si chiama invece Leonardo il primo bambino nato tra Brescia e provincia l’1 gennaio 2026, a mezzanotte e 1 minuto. All’ospedale Civile nella notte sono nati sei bimbi, la seconda è stata Emaan Fatima alle 4.22. In provincia il primo nato del nuovo anno è Alvin, venuto al mondo a Desenzano del Garda poco dopo le due di notte.
Il primo bimbo in Friuli Venezia-Giulia è nato a Udine
A mezzanotte e 8 minuti, a Udine, è arrivato il Riccardo, primo bimbo nato nella regione allo scoccare del 2026. Dopo di lui, sempre a Udine, sono nati Ettore e Liam. A Trieste invece la prima nata nel nuovo anno è Margot Mia.
Approfondimento
I nomi più scelti per bambine e bambini nati in Italia nel 2024
I primi nati a Roma
A Roma, allo scoccare della mezzanotte, alla Casa di Cura Santa Famiglia sono nati Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. All'ospedale Sant'Eugenio invece la prima nata è stata Benedetta. In provincia di Frosinone il primo nato è Daniel, venuto alla luce all’ospedale Santissima Trinità di Sora.
In Puglia il primo è Gabriele
Gabriele, nato un minuto dopo la mezzanotte all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, è il primo nato nel 2026 nella provincia di Barletta-Andria-Trani e forse anche in Puglia. A Bari invece il primato spetta a Luana, nata all’ospedale San Paolo, e Foggia il primo arrivato si chiama Claudio.
I primi nati Calabria
A Cosenza il primo fiocco è rosa: a mezzanotte e 18 minuti è nata Mariateresa, seguita pochi minuti dopo da Rebecca. A Crotone invece, all'Ospedale S. Giovanni di Dio, il primato è di Domenico.
A Catania il primato è di Zhoe
In Sicilia, un secondo dopo la mezzanotte, Zhoe è stata la prima neonata di Catania all’ospedale Nesima.
Leggi anche
Pagliara dei Marsi, nel borgo abruzzese la prima nascita dopo 30 anni
I bambini vip nati nel 2025
Tanti primogeniti sono venuti alla luce, nell'anno che sta per finire. Ma anche secondi, terzi e quarti fratelli. Ecco le vip (e i vip) che sono diventati genitori nei mesi scorsi