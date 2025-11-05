I nomi più scelti per bambine e bambini nati in Italia nel 2024

Tra le bambine, il nome Sofia primeggia in molte regioni del Centro e del Nord. Ma anche in questo caso ci sono delle eccezioni. Nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, infatti, continua a essere in prima posizione Emma. In Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste vince Beatrice. Il nome più scelto nel 2024 nelle Marche è Vittoria. Nel Lazio, invece, primeggia Ginevra.

La situazione del Mezzogiorno è più variegata. Sofia, infatti, risulta al primo posto solo in Puglia e in Sardegna. In Sicilia primeggia Aurora. In Abruzzo a condividere il primo posto sono Sofia e Aurora. Giulia mantiene la prima posizione in Basilicata. Vittoria si conferma al primo posto in Campania, mentre Ginevra è ancora il nome femminile più scelto in Calabria. Al primo posto in Molise, a pari merito, troviamo Aurora, Beatrice e Ginevra.