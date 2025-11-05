I nomi più scelti per bambine e bambini nati in Italia nel 2024

Introduzione
Quali sono i nomi maschili e quelli femminili più scelti dai genitori in Italia? Una risposta a questa domanda arriva dall’Istat, nel report “Natalità e fecondità della popolazione residente” che fotografa la situazione nel nostro Paese aggiornata al 2024. Da quanto emerge, Leonardo e Sofia continuano a fare tendenza tra i nomi dei neonati. E ci sono anche altre conferme. Ecco i dettagli
Quello che devi sapere
Il nome maschile più scelto nel 2024
Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale nel 2024, spiega l’Istat, è Leonardo. Non si tratta di una novità: il nome Leonardo, infatti, mantiene ormai da diversi anni il primato conquistato nel 2018.
Gli altri nomi maschili più frequenti
Sempre per quanto riguarda i nomi maschili, si confermano anche il secondo e il terzo posto: dietro Leonardo, infatti, ritroviamo stabile Edoardo, mentre sul terzo gradino del podio c’è ancora Tommaso. Al quarto posto si piazza Mattia, mentre la quinta posizione è occupata dal nome Alessandro. E Francesco? Uscito dal podio l’anno scorso, quello che è considerato uno dei nomi più comuni in Italia perde altre due posizioni e si attesta al sesto posto.
Il nome femminile più scelto nel 2024
Il nome femminile assegnato alle neonate con più frequenza nel 2024 è Sofia. Anche in questo caso non è una novità: Sofia era già il nome più scelto in Italia nel 2023.
Gli altri nomi femminili più frequenti
Rispetto al 2023, nel 2024 le prime cinque posizioni dei nomi femminili più scelti in Italia non cambia e rimane stabile. Al primo posto, come detto, c’è Sofia. In seconda posizione ritroviamo Aurora, in terza c’è Ginevra, subito sotto il podio ritroviamo Vittoria e in quinta posizione c’è Giulia.
I nomi maschili più scelti nelle regioni italiane
Guardando alle classifiche regionali, Leonardo si piazza al primo posto dei nomi più scelti nel 2024 in quasi tutte le regioni del Nord. Ci sono solo due eccezioni: nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen primeggia Noah, mentre in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste troviamo Edoardo e Tommaso a condividere il primato.
Anche nelle regioni del Centro primeggia Leonardo, sempre con due eccezioni: nell’Umbria e nelle Marche, infatti, al primo posto troviamo Edoardo.
Nel Sud, dove nulla è cambiato rispetto al 2023, Leonardo continua a essere il nome preferito solo in Abruzzo. Francesco è ancora stabile al primo posto in Molise, Puglia e Calabria, mentre Antonio primeggia in Campania e Basilicata.
In Sicilia e in Sardegna, torna in prima posizione Leonardo.
I nomi femminili più scelti nelle regioni italiane
Tra le bambine, il nome Sofia primeggia in molte regioni del Centro e del Nord. Ma anche in questo caso ci sono delle eccezioni. Nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, infatti, continua a essere in prima posizione Emma. In Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste vince Beatrice. Il nome più scelto nel 2024 nelle Marche è Vittoria. Nel Lazio, invece, primeggia Ginevra.
La situazione del Mezzogiorno è più variegata. Sofia, infatti, risulta al primo posto solo in Puglia e in Sardegna. In Sicilia primeggia Aurora. In Abruzzo a condividere il primo posto sono Sofia e Aurora. Giulia mantiene la prima posizione in Basilicata. Vittoria si conferma al primo posto in Campania, mentre Ginevra è ancora il nome femminile più scelto in Calabria. Al primo posto in Molise, a pari merito, troviamo Aurora, Beatrice e Ginevra.
Le bambine e i bambini nati da genitori stranieri
L’Istat rivela anche che i bambini stranieri nati da genitori residenti nel nostro Paese si chiamano prevalentemente Rayan, Adam, Amir, Liam, ma anche Matteo e Leonardo. Tra le bambine straniere il primato spetta a Sofia, proprio come tra le neonate italiane. Seguono i nomi Sara e Amira.
Le differenze per cittadinanza
Le preferenze dei genitori stranieri, rivela l’Istat, si differenziano a seconda della cittadinanza. “Considerando le quattro cittadinanze per maggior numero di nati da genitori entrambi stranieri, la tendenza a scegliere per i propri figli un nome diffuso nel Paese ospitante continua a essere più spiccata nella comunità rumena”, spiega l’Istituto. Infatti, tra i nomi più frequenti dei nati rumeni ci sono Matteo, Luca e Leonardo, mentre per le bambine troviamo Sofia, Melissa ed Eva Maria.
I genitori albanesi sono più orientati alla scelta di nomi del Paese di origine quando si tratta dei figli maschi (prevalentemente Amar, Liam e Aron), meno nel caso delle figlie femmine (Luna, Emily e Amelia).
Un comportamento legato alle tradizioni del Paese d’origine si riscontra tra i genitori del Marocco e del Bangladesh. I bambini marocchini si chiamano soprattutto Adam, Amir e Rayan; le bambine marocchine Amira, Sara e Nour. I genitori del Bangladesh scelgono per i figli maschi soprattutto Abdullah, Ayan e Anas e per le bambine Anabia, Sara, Inaya e Anaya.
Il doppio cognome
L’Istat, inoltre, sottolinea che in Italia continua la diffusione dei nati con doppio cognome. “L’analisi dei dati sulle nascite consente di verificare in che misura la novità legislativa relativa all’attribuzione anche del cognome materno al nato (sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016) sia recepita dai genitori in Italia. Nel 2024 i nati registrati con il doppio cognome paterno e materno sono il 6,7% del totale, in aumento di 4,3 punti percentuali sul 2020”, spiega l’Istituto.
