Previsioni meteo, a Natale previsti pioggia e neve. Ecco dove

Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. Ecco doveCronaca
Introduzione
Una perturbazione di origine atlantica porterà a partire da oggi, lunedì 22 dicembre, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia che si protrarrà per tutta la settimana delle festività natalizie. Tutto dipenderà dall'arrivo di correnti fredde di origine polare, in discesa dal Nord Europa: sono infatti previste nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali, dove potrebbe cadere fino a 1 metro di neve entro Natale oltre i 1.400 metri di quota. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Allerta gialla in quattro regioni
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal primo mattino di oggi, lunedì 22 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra dei 1.000-1.200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre, allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.
Il tempo al Nord lunedì 22 dicembre
Una perturbazione raggiunge alcune regioni. La giornata sarà contraddistinta da un intenso peggioramento del tempo su Piemonte e Liguria, soprattutto occidentali. Oltre alle piogge abbondanti nevicherà copiosamente sulle Alpi, soprattutto in provincia di Cuneo. Tempo asciutto altrove, ma con cielo spesso coperto. Venti meridionali, mari mossi. Temperature con valori massimi attesi tra i 6-7 e gli 11 gradi su tutte le città.
Il tempo al Centro e in Sardegna lunedì 22 dicembre
La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso o coperto. Soltanto in tarda serata il tempo peggiorerà sulla Toscana e sulle coste laziali con qualche pioggia, e inoltre arriveranno piogge forti sulla Sardegna. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari mossi. Temperature con valori massimi compresi tra i 9°C di Campobasso e i 16°C di Roma e Cagliari.
Il tempo al Sud e in Sicilia lunedì 22 dicembre
Sulle regioni meridionali la pressione è bassa, pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto e piovoso sui settori ionici e sulla Puglia centrale. Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto, ma con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, anche intensamente. Mari molto mossi. Temperature con valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 16-17°C di Napoli e Palermo.
Il tempo al Nord martedì 23 dicembre
Pressione debole. Il tempo risulta ancora fortemente instabile al Nordovest, soprattutto sul Piemonte, con piogge forti in pianura e nevicate copiose sui settori montuosi localmente al di sotto dei 1.000 metri. Quota neve in aumento nel corso della giornata. Al Nordest, piogge meno intense; sulle Alpi centro-orientali, tempo più asciutto; venti forti meridionali, mari molto mossi. Temperature con punte massime fino a 8 gradi a Torino, 9 a Milano, 11 a Genova.
Il tempo al Centro e in Sardegna martedì 23 dicembre
Fin dal mattino lo scenario meteorologico sarà condizionato dal forte maltempo sui settori tirrenici; andrà un po' meglio sul versante adriatico. Anche sulla Sardegna piogge moderate sospinte da forti venti meridionali. Dopo metà giornata il maltempo interesserà anche il versante adriatico; migliora sulla Sardegna. Mari molto mossi, localmente agitati. Temperature con punte massime fino a 13 gradi a Firenze, 14 a Roma.
Il tempo al Sud e in Sicilia martedì 23 dicembre
Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà instabile su tutti i settori, piogge e schiarite interesseranno la Sicilia e la Calabria; nel pomeriggio il tempo sarà maggiormente perturbato sulla Campania e sulla Puglia meridionale, con fenomeni molto intensi. Venti forti dai quadranti meridionali, mari generalmente molto mossi, localmente agitati. Temperature con punte massime fino a 15 gradi a Napoli, 17 a Bari.
Le previsioni per il 24 dicembre
Le regioni settentrionali saranno interessate da un marcato peggioramento, con piogge diffuse e nevicate anche abbondanti sulle Alpi, localmente fino a quote medio-basse, mentre il cielo si presenterà spesso coperto. Sul Centro e sulla Sardegna prevarranno nubi irregolari con precipitazioni sparse, più probabili sui settori tirrenici, alternate a brevi schiarite; ventilazione presente e mari generalmente mossi. Al Sud e in Sicilia il tempo risulterà più variabile, con nuvolosità alternata a momenti più asciutti e locali piovaschi, soprattutto lungo le coste, accompagnati da venti moderati. Le temperature si manterranno complessivamente invernali, più basse al Nord e più miti al Sud, senza variazioni di rilievo.
Le previsioni per il 25 dicembre
Giovedì 25, giorno di Natale, la situazione meteo sull’Italia si manterrà ancora a tratti instabile, seppur con segnali di attenuazione. Al Nord il tempo risulterà variabile, con schiarite anche ampie alternate a nubi più compatte e precipitazioni sparse, specie su Nord-Est e rilievi, dove non mancheranno nevicate sulle Alpi a quote medio-basse. Al Centro e in Sardegna la giornata sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso, con piogge intermittenti, più frequenti lungo il versante adriatico e sulle zone interne appenniniche. Al Sud e in Sicilia prevarrà una maggiore variabilità, con rovesci sparsi, localmente più insistenti sui settori ionici, alternati a momenti asciutti e soleggiati. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, con mari mossi, mentre le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, senza variazioni significative.
Le previsioni per il 26 dicembre
Per venerdì 26 dicembre il quadro meteorologico mostra un graduale miglioramento, pur con residue condizioni di instabilità. Al Nord il tempo resterà in parte variabile, con molte nubi alternate a schiarite e deboli precipitazioni sparse, soprattutto sui settori orientali e lungo l’arco alpino, dove saranno possibili nevicate a quote medio-alte. Sul Centro e sulla Sardegna prevarrà un tempo più asciutto, con cielo irregolarmente nuvoloso e ampie pause soleggiate, anche se non si escludono locali piovaschi sulle zone interne appenniniche. Al Sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, con qualche pioggia residua sui settori ionici e meridionali, alternata a schiarite. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari risulteranno mossi, mentre le temperature si manterranno stazionarie, su valori invernali ma senza freddi intensi.
