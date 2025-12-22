Previsioni meteo, a Natale previsti pioggia e neve. Ecco dove

Per venerdì 26 dicembre il quadro meteorologico mostra un graduale miglioramento, pur con residue condizioni di instabilità. Al Nord il tempo resterà in parte variabile, con molte nubi alternate a schiarite e deboli precipitazioni sparse, soprattutto sui settori orientali e lungo l’arco alpino, dove saranno possibili nevicate a quote medio-alte. Sul Centro e sulla Sardegna prevarrà un tempo più asciutto, con cielo irregolarmente nuvoloso e ampie pause soleggiate, anche se non si escludono locali piovaschi sulle zone interne appenniniche. Al Sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, con qualche pioggia residua sui settori ionici e meridionali, alternata a schiarite. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari risulteranno mossi, mentre le temperature si manterranno stazionarie, su valori invernali ma senza freddi intensi.

