Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno. Ecco dove colpirà

Intanto, ecco cosa aspettarsi per il weekend in corso. Sabato 20 dicembre al Nord sarà una giornata con nebbie fitte in pianura ed un cielo coperto al Nord-Ovest e sulla Romagna e schiarite soleggiate sulle Alpi. Al Centro previsto un tempo in prevalenza asciutto, con cielo molto nuvoloso e coperto sui settori adriatici e anche sulla Toscana. Al Sud, come detto, protagoniste sono le piogge diffuse su Sicilia e Calabria. Sul resto delle regioni, invece, è atteso un tempo asciutto con un cielo molto nuvoloso.