Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno. Ecco dove colpirà

Introduzione
A pochi giorni dal Natale ed in attesa di un ciclone invernale che porterà freddo e gelo sul nostro Paese, nelle prossime ore, sono previsti rovesci a tratti anche intensi di origine nordafricana nel Sud, tra Sicilia, Calabria e poi Basilicata e Puglia. Qui sarà protagonista un vortice che risale dalla Tunisia. Il weekend appena iniziato sarà all’insegna di nubi sparse e nebbie in Val Padana con qualche piovasco sul Nord-Ovest, mentre al Centro si registra una condizione intermedia con temperature al di sopra delle medie del periodo. Lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it che annuncia un peggioramento a partire da domenica sera con precipitazioni anche nevose fino a quote di alta collina proprio nella settimana che porta al 25 dicembre.
Quello che devi sapere
Il tempo previsto per il weekend/1
Intanto, ecco cosa aspettarsi per il weekend in corso. Sabato 20 dicembre al Nord sarà una giornata con nebbie fitte in pianura ed un cielo coperto al Nord-Ovest e sulla Romagna e schiarite soleggiate sulle Alpi. Al Centro previsto un tempo in prevalenza asciutto, con cielo molto nuvoloso e coperto sui settori adriatici e anche sulla Toscana. Al Sud, come detto, protagoniste sono le piogge diffuse su Sicilia e Calabria. Sul resto delle regioni, invece, è atteso un tempo asciutto con un cielo molto nuvoloso.
Il tempo previsto per il weekend/2
Domenica 21 dicembre, invece, al Nord si prospetta una giornata con tempo in peggioramento specie al Nord-Ovest con precipitazioni diffuse, ma tempo più soleggiato sul Triveneto e coperto in Emilia-Romagna. Al Centro è previsto un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, anche coperto sulle coste adriatiche. E sono attesi venti deboli e variabili con un clima gradevole. Al Sud, infine, è attesa una giornata con piogge in arrivo sulla Sardegna, ma rovesci sono possibili ancora anche su Sicilia orientale e Calabria meridionale. Previsto cielo molto nuvoloso altrove.
Verso la settimana natalizia
Secondo le ultime previsioni degli esperti, poi, la settimana natalizia sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento, con l’arrivo di un ciclone proveniente dalla Groenlandia e diretto verso il Mediterraneo. Cosa significa questo? In sostanza che,. oltre all’atmosfera delle feste del periodo, è in arrivo dalle regioni polari una fase di freddo e maltempo intenso.
Il ciclone invernale
A livello metereologico, come detto, ci si dovrà aspettare inizialmente una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa che sta portando un evidente peggioramento al Sud, interessando Sicilia e Calabria ma soprattutto i settori ionici, con successivo allargamento del maltempo su Salento e Metaponto. Poi, a partire da domenica 21 dicembre, giorno del Solstizio d’inverno oltre ad essere il più corto dell’anno, il tempo tornerà a peggiorare sul Nord-Ovest e sulla Sardegna, con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri. Sono le premesse per l'arrivo sul Paese di un ciclone proveniente dalla Groenlandia.
Da lunedì 22 dicembre il peggioramento
La fase di maltempo più acuta, secondo gli esperti, è prevista però a partire da lunedì 22 dicembre, quando proprio il ciclone proveniente dalla Groenlandia entrerà nella sua fase più intensa, lambendo il Mediterraneo centrale. Ciò significa che le regioni occidentali saranno le più esposte a piogge e rovesci, mentre sul versante orientale resisteranno ancora fasi più asciutte. Il Paese, in sostanza, risulterà quasi diviso a metà.
Cosa aspettarsi per la vigilia e per Natale
Tra martedì e mercoledì, giornata della vigilia di Natale, le precipitazioni si estenderanno anche a gran parte del Centro-Nord. Per il giorno di Natale, invece, la previsione sottolinea la possibile presenza di piogge più intermittenti e concentrate soprattutto al Nord-Est e lungo il Basso Tirreno. In calo sono previste poi le temperature, con neve attesa sulle Alpi oltre i 700 metri e sull’Appennino sopra i 1000 metri. Quindi, almeno per gli amanti della montagna, ci si potrà aspettare un Natale innevato.