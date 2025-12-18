Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia

Parentesi natalizia all'insegna delle precipitazioni ma al tempo stesso anche della neve sulle Alpi, a tratti anche abbondante, con fiocchi a partire dai 7/800 metri di quota. Anche la giornata di Santo Stefano potrebbe essere compromessa dal maltempo, a causa della persistenza di una vasta area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo
Forte ondata di maltempo con tanta pioggia e pure neve su molte delle nostre regioni. Ecco come sarà il giorno di Natale 2025 sulla Penisola. Lo dicono i metereologi. La causa principale va ricercata sul comparto Nord Atlantico, secondo il Meteo.it. Sotto le feste di Natale prenderà vita una vasta perturbazione, sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso instabile concluderà poi la sua corsa nel bacino del Mediterraneo.
Neve e pioggia a Natale
Per la giornata di Natale è prevista tanta pioggia specie al Nord Ovest, su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Parentesi natalizia all'insegna delle precipitazioni e sul versante tirrenico, ma al tempo stesso anche della neve sulle Alpi, a tratti anche abbondante, con fiocchi a partire dai 7/800 metri di quota.
Bassa pressione anche per Santo Stefano
Anche la giornata del 26 Dicembre (Santo Stefano) potrebbe risultare compromessa dal maltempo, a causa della persistenza di una vasta area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo, in grado di mantenere condizioni di instabilità diffusa. Una svolta più fredda potrebbe caratterizzare invece la fine del 2025. Possibile irruzione di aria artica dalla Russia verso l’Europa centro-occidentale, secondo il Meteo.it con potenziali effetti anche sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia. In caso di conferma, il passaggio all’aria artica potrebbe determinare un sensibile calo delle temperature, inizialmente al Nord e lungo l’Adriatico, con il rischio di un ritorno a condizioni pienamente invernali.