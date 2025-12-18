Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia fino a Santo Stefano

Cronaca

Parentesi natalizia all'insegna delle precipitazioni ma al tempo stesso anche della neve sulle Alpi, a tratti anche abbondante, con fiocchi a partire dai 7/800 metri di quota. Anche la giornata di Santo Stefano potrebbe essere compromessa dal maltempo, a causa della persistenza di una vasta area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo

ascolta articolo

Forte ondata di maltempo con tanta pioggia e pure neve su molte delle nostre regioni. Ecco come sarà il giorno di Natale 2025 sulla Penisola. Lo dicono i metereologi. La causa principale va ricercata sul comparto Nord Atlantico, secondo il Meteo.it. Sotto le feste di Natale prenderà vita una vasta perturbazione, sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso instabile concluderà poi la sua corsa nel bacino del Mediterraneo. 

Neve e pioggia a Natale


Per la giornata di Natale è prevista tanta pioggia specie al Nord Ovest, su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Parentesi natalizia all'insegna delle precipitazioni e sul versante tirrenico, ma al tempo stesso anche della neve sulle Alpi, a tratti anche abbondante, con fiocchi a partire dai 7/800 metri di quota.

Approfondimento

Natale in treno, Capodanno in aereo: come viaggiano gli italiani

Bassa pressione anche per Santo Stefano

Anche la giornata del 26 Dicembre (Santo Stefano) potrebbe risultare compromessa dal maltempo, a causa della persistenza di una vasta area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo, in grado di mantenere condizioni di instabilità diffusa. Una svolta più fredda potrebbe caratterizzare invece la fine del 2025. Possibile irruzione di aria artica dalla Russia verso l’Europa centro-occidentale, secondo il Meteo.it con potenziali effetti anche sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia. In caso di conferma, il passaggio all’aria artica potrebbe determinare un sensibile calo delle temperature, inizialmente al Nord e lungo l’Adriatico, con il rischio di un ritorno a condizioni pienamente invernali.

Approfondimento

Nord Europa, jet militari volano a forma di albero di Natale

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia

Cronaca

Parentesi natalizia all'insegna delle precipitazioni ma al tempo stesso anche...

Milano, entra nell'auto e le strappa orecchini da 100 mila euro

Cronaca

Un 59enne italiano è stato messo agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di una...

Scuola, a gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: date

Cronaca

Iscrizioni aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio. Modalità online prevista per le domande per il I...

Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa

Cronaca

Il centro sociale di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos della...

Caso Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio

Cronaca

Gli esperti si confrontano soprattutto su quel Dna maschile estrapolato dalle unghie di due dita...

Cronaca: i più letti