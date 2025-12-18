Meteo, a Natale cambia tutto: ecco le previsioni in Italia

Forte ondata di maltempo con tanta pioggia e pure neve su molte delle nostre regioni. Ecco come sarà il giorno di Natale 2025 sulla Penisola. Lo dicono i metereologi. La causa principale va ricercata sul comparto Nord Atlantico, secondo il Meteo.it. Sotto le feste di Natale prenderà vita una vasta perturbazione, sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso instabile concluderà poi la sua corsa nel bacino del Mediterraneo.