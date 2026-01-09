Aggressione omofoba a Genova, 19enne sfregiato con un coltello

Il giovane, insultato e colpito da quattro coetanei mentre aspettava l’autobus, ha riportato ferite superficiali. Arcigay Genova denuncia l’episodio e richiama l’attenzione sul clima di ostilità che colpisce le persone LGBTQIA+ ascolta articolo

Un ragazzo di 19 anni è stato sfregiato al volto con un coltellino durante un’aggressione omofoba avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio all’uscita di una discoteca di Sampierdarena, a Genova. La vittima, Domenico, ballerino e studente di danza, stava aspettando l’autobus per rientrare a casa quando è stato avvicinato da quattro giovani che lo hanno prima insultato con frasi omofobe e poi aggredito. Durante l’attacco, uno di loro lo ha colpito al volto, provocandogli ferite superficiali.

La denuncia di Arcigay Genova A denunciare l’episodio è Arcigay Genova, che in una nota definisce l’accaduto "un atto vile e brutale, che porta inciso lo stesso messaggio di sempre: colpire, marchiare, intimidire chi è percepito come diverso". A interrompere l’aggressione è stato il conducente dell’autobus sopraggiunto in quel momento, permettendo al giovane di mettersi in salvo.