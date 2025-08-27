Dating app e mondo LGBTQIA+, le etichette possono diventare limiti?

Il nuovo report dell'app di dating Hinge ha rilevato che il 28% degli utenti LGBTQIA+ che frequentano siti di incontri sperimenta una "label fatigue", cioè si sente sotto pressione nel definirsi con etichette esistenti che trova limitanti o non autentiche, soprattutto nel caso della Generazione Z. Ne parliamo con il terapista ed esperto di dating app Moe Ari Brown, che ci spiega perché è sempre più difficile incontrarsi nel mondo reale