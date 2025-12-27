Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

“I Ritornati”, la Community che sposta il paradigma della migrazione verso le radici

Nadia Cavalleri

Nadia Cavalleri

Di fronte a numeri che raccontano una migrazione di massa dei giovani italiani che partono per l’estero alla ricerca di opportunità, loro dicono: “Andate, arricchitevi e tornate. Restare non è da sfigati ma è una fortuna! Vanno riscritti 70 anni di convinzione per cui te ne devi andare”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ