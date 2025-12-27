Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Le cinque sorprese musicali di questo 2025

Michele Boroni
©Getty

Mettendo da parte le classifiche dei migliori dischi del 2025, qui ci  concentriamo su artisti che grazie alla loro forte identità hanno rappresentato un evento inatteso e creativo: dalle chitarre storte dei Geese allo yodeling di CMAT, dal latin urban di qualità di Ca7riel & Paco Amoroso fino ai paesaggi onirici di Oklou, passando per l’esordio dei Neoprimitivi

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ