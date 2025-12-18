Natale in treno, Capodanno in aereo: come viaggiano gli italiani

Introduzione
Secondo un’analisi realizzata da Trip.com, piattaforma globale leader nelle prenotazioni di viaggio, durante la settimana di Natale i viaggi nazionali restano centrali, con oltre il 75% degli spostamenti interni effettuati in treno. I viaggi internazionali mantengono un peso rilevante per tutto il periodo festivo, in crescita dopo il 25 dicembre. Poi, a partire dal 27, le partenze verso l’estero rappresentano quasi tre quarti delle prenotazioni, trainate principalmente dai voli. E le destinazioni a lungo raggio e con clima caldo registrano una quota più elevata di prenotazioni alberghiere nel periodo post-natalizio rispetto alle località sciistiche. Ecco tutti i trend.
Quello che devi sapere
Come si muovono gli italiani in vacanza
Le festività natalizie sembrano delineare due momenti distinti nel modo di viaggiare degli italiani. La settimana di Natale resta fortemente legata agli spostamenti interni e ai ricongiungimenti familiari, sostenuti in larga parte dal trasporto ferroviario. Dopo il 27 dicembre, invece, cresce in modo evidente la propensione a partire per l’estero, con l’aereo che diventa il principale mezzo di trasporto per chi prolunga le vacanze fino a Capodanno e all’Epifania.
L’analisi di Trip.com
I nuovi dati della piattaforma di servizi di viaggio Trip.com mostrano come la scelta di trasporto e di destinazione evolvano nel corso dell’intero periodo festivo. Emergono forti differenze regionali, una crescente preferenza per le mete al sole rispetto alle vacanze sulla neve e un ruolo sempre più centrale del treno nel collegare i viaggiatori a destinazioni meno conosciute. “Il Natale in Italia resta un momento fortemente legato agli spostamenti all’interno del Paese e ai ricongiungimenti familiari, con il treno che si conferma il mezzo di riferimento”, ha spiegato Federica Sciori, Country Head Italy di Trip.com. “Dopo Natale osserviamo però un cambio di scenario: molti viaggiatori scelgono di prolungare le vacanze e di partire per l’estero, privilegiando mete più lontane e soggiorni di maggiore durata”.
Settimana di Natale: i viaggi nazionali sostenuti dal treno
Tra il 20 e il 26 dicembre, i viaggi nazionali rappresentano poco più del 40% di tutte le prenotazioni effettuate dagli italiani su Trip.com. All’interno di questi spostamenti, il treno è il mezzo largamente predominante, concentrando oltre il 75% dei viaggi interni e confermandosi centrale per i ricongiungimenti natalizi. I dati mostrano inoltre come il treno contribuisca ad ampliare la geografia dei viaggi natalizi, facilitando l’accesso a città di medie dimensioni e destinazioni meno centrali rispetto ai principali hub aerei.
Principali destinazioni nazionali per prenotazioni ferroviarie
Nel periodo 20–26 dicembre, le città di destinazione con prenotazioni ferroviarie sono risultate: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Fiumicino, Bologna, Pisa, Torino e Varese. La presenza di Fiumicino e dell’area di Varese tra le prime destinazioni ferroviarie segnala anche l’importanza del treno come supporto alla mobilità aeroportuale nel periodo natalizio.
Dopo Natale accelera turismo outbound: aereo protagonista
A partire dai giorni successivi al Natale, gli italiani guardano sempre più oltre i confini nazionali. Tra il 27 dicembre e il 10 gennaio, i viaggi all’estero rappresentano quasi i tre quarti di tutte le prenotazioni, con l’aereo che si afferma come mezzo di trasporto dominante, favorito dalla possibilità di prolungare le vacanze fino a Capodanno e all’Epifania.
Gli aeroporti
I principali aeroporti italiani continuano a fungere da hub strategici per i viaggi internazionali, evidenziando una elevata connettività durante tutto il periodo festivo. Ecco quali sono gli scali di partenza più attivi per i voli internazionali tra il 27 dicembre e il 10 gennaio: Roma (Fiumicino), Milano (Malpensa), Venezia, Milano (Linate, in foto), Milano (Bergamo), Napoli, Bologna, Catania, Bari e Firenze.
Le differenze geografiche
I viaggi all’estero coinvolgono viaggiatori provenienti da tutte le regioni italiane, ma l’intensità dell’outbound varia in base all’area geografica. Tra il 27 dicembre e il 10 gennaio, i viaggiatori del Nord e del Centro Italia mostrano una forte propensione a partire per l’estero: il 93% delle loro partenze è diretto oltre-confine, contro il 7% dei viaggi nazionali. Un dato legato alla maggiore disponibilità di aeroporti, collegamenti diretti e frequenze internazionali. Nel Sud Italia, pur restando prevalente l’outbound, il peso dei viaggi interni è leggermente più elevato, con una ripartizione dell’85% verso l’estero e del 15% all’interno del Paese. In questo contesto, il treno continua a rappresentare una soluzione centrale per la mobilità nazionale. Già durante la settimana di Natale (20–26 dicembre), le principali destinazioni del Sud registrano arrivi esclusivamente domestici, confermando il ruolo del Mezzogiorno come area di rientro familiare durante le festività natalizie, più che come punto di partenza per viaggi all’estero.
Le mete con clima caldo preferite per soggiorni più lunghi
Con il progredire delle festività, gli italiani che viaggiano all’estero tendono a privilegiare destinazioni adatte a soggiorni più lunghi e immersivi. Le mete dal clima caldo compaiono con maggiore frequenza nelle prenotazioni alberghiere post-Natale rispetto alle tradizionali località sciistiche, a testimonianza della preferenza per il sole garantito e per la possibilità di sfruttare al meglio periodi di vacanza più estesi.
Dove viaggiano gli italiani
Le destinazioni nel Sud-Est asiatico e in Medio Oriente, tra cui Thailandia, Emirati Arabi Uniti e Indonesia, suscitano un interesse particolare in questo periodo, grazie ai climi favorevoli durante l’inverno, alle esperienze culturali e a una pianificazione mediamente più anticipata rispetto ai viaggi concentrati nella settimana di Natale. Le mete top sono queste: Bangkok (Thailandia), Phuket (Thailandia, in foto), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Bali (Indonesia), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Langkawi (Malesia), Koh Samui (Thailandia) e Hurghada (Egitto).
