Natale in treno, Capodanno in aereo: come viaggiano gli italiani

I nuovi dati della piattaforma di servizi di viaggio Trip.com mostrano come la scelta di trasporto e di destinazione evolvano nel corso dell’intero periodo festivo. Emergono forti differenze regionali, una crescente preferenza per le mete al sole rispetto alle vacanze sulla neve e un ruolo sempre più centrale del treno nel collegare i viaggiatori a destinazioni meno conosciute. “Il Natale in Italia resta un momento fortemente legato agli spostamenti all’interno del Paese e ai ricongiungimenti familiari, con il treno che si conferma il mezzo di riferimento”, ha spiegato Federica Sciori, Country Head Italy di Trip.com. “Dopo Natale osserviamo però un cambio di scenario: molti viaggiatori scelgono di prolungare le vacanze e di partire per l’estero, privilegiando mete più lontane e soggiorni di maggiore durata”.

