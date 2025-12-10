Quanto spenderanno gli italiani a Natale? Budget in calo per i regali

Quanto spenderanno gli italiani quest’anno in regali di Natale ? Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg Different, la spesa media che gli italiani destineranno ai doni natalizi sarà di circa 204 euro a persona, per un totale di 8,7 miliardi di euro. Il budget complessivo risulta in calo di quasi il 20% rispetto al 2024. Come emerge dalla rilevazione condotta su un campione rappresentativo della popolazione, circa 3 milioni di italiani hanno dichiarato che spenderanno meno a causa dell’aumento delle altre spese familiari.

Chi spenderà di più



Molti consumatori ricorreranno a un prestito personale: secondo una seconda analisi diffusa da Facile.it e realizzata da mUp Research, circa il 18% dei regali sotto l’albero sarà acquistato tramite finanziamenti o formule come il buy now pay later. Tornando all’indagine Emg Different, si osservano differenze nei budget di spesa: le donne risultano quelle che spenderanno di più (208 euro, +4% rispetto agli uomini) e gli over 65 arrivano a 281 euro ciascuno, pari al 37% in più della media nazionale. Anche a livello territoriale emergono distanze significative: nel Nord Ovest il budget pro capite supera del 20% la media nazionale, mentre al Sud e nelle Isole si scende a 177 euro.



Le altre spese per le festività



La spesa per i regali rappresenta solo una delle voci che gli italiani affronteranno durante le festività. Il rapporto Facile.it–Consumerismo No Profit mette in evidenza un aumento marcato dei costi legati agli alimentari. Analizzando i dati Istat, Consumerismo ha rilevato che tra il 2021 e il 2025 i prezzi degli alimenti sono cresciuti di circa il 25%, con incrementi più consistenti per latte, formaggi, uova, pane e cereali. Anche i pranzi e i cenoni natalizi, quindi, risulteranno più costosi, a parità di menù. Un aumento riguarda anche le decorazioni dell’albero di Natale: lo scorso anno i prezzi degli addobbi natalizi sono cresciuti del 16% e, secondo le rilevazioni, difficilmente quest’anno la situazione sarà diversa.