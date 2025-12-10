Quanto spenderanno gli italiani a Natale? Budget in calo per i regali

Quanto spenderanno gli italiani a Natale? Budget in calo del 20% per i regaliEconomia
Secondo un’indagine di Facile.it, gli italiani spenderanno in media 204 euro per i regali di Natale, per un totale di 8,7 miliardi, con un calo del 20% rispetto allo scorso anno. Le donne e gli over 65 risultano i consumatori con il budget più alto
Quanto spenderanno gli italiani quest’anno in regali di Natale? Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg Different, la spesa media che gli italiani destineranno ai doni natalizi sarà di circa 204 euro a persona, per un totale di 8,7 miliardi di euro. Il budget complessivo risulta in calo di quasi il 20% rispetto al 2024. Come emerge dalla rilevazione condotta su un campione rappresentativo della popolazione, circa 3 milioni di italiani hanno dichiarato che spenderanno meno a causa dell’aumento delle altre spese familiari.
Chi spenderà di più
Molti consumatori ricorreranno a un prestito personale: secondo una seconda analisi diffusa da Facile.it e realizzata da mUp Research, circa il 18% dei regali sotto l’albero sarà acquistato tramite finanziamenti o formule come il buy now pay later. Tornando all’indagine Emg Different, si osservano differenze nei budget di spesa: le donne risultano quelle che spenderanno di più (208 euro, +4% rispetto agli uomini) e gli over 65 arrivano a 281 euro ciascuno, pari al 37% in più della media nazionale. Anche a livello territoriale emergono distanze significative: nel Nord Ovest il budget pro capite supera del 20% la media nazionale, mentre al Sud e nelle Isole si scende a 177 euro.
Le altre spese per le festività
La spesa per i regali rappresenta solo una delle voci che gli italiani affronteranno durante le festività. Il rapporto Facile.it–Consumerismo No Profit mette in evidenza un aumento marcato dei costi legati agli alimentari. Analizzando i dati Istat, Consumerismo ha rilevato che tra il 2021 e il 2025 i prezzi degli alimenti sono cresciuti di circa il 25%, con incrementi più consistenti per latte, formaggi, uova, pane e cereali. Anche i pranzi e i cenoni natalizi, quindi, risulteranno più costosi, a parità di menù. Un aumento riguarda anche le decorazioni dell’albero di Natale: lo scorso anno i prezzi degli addobbi natalizi sono cresciuti del 16% e, secondo le rilevazioni, difficilmente quest’anno la situazione sarà diversa.
