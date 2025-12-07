Natale 2025, oltre mille euro di spesa a famiglia: tutti i rincari

Sempre secondo Facile.it e Consumerismo, per l'albero di Natale si spenderanno circa 270 euro, considerando gli addobbi, mentre nel 2024 questa cifra era leggermente superiore. Un'altra voce che riguarda il periodo è quella del riscaldamento: le previsioni parlano di una spesa di circa 1.013 euro a famiglia. C'è però una buona notizia: le tariffe nell’ultimo anno sono calate e, a parità di consumi, la spesa sarà il 15% inferiore rispetto a 12 mesi fa.

