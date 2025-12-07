Natale 2025, oltre mille euro di spesa a famiglia: tutti i rincari

Natale 2025, mille euro di spesa a famiglia. Dal panettone ai gioielli: tutti i rincariEconomia
Introduzione
La spesa degli italiani per il Natale 2025 toccherà i 28 miliardi di euro tra alimentari, viaggi, regali e ristorazione, con un esborso medio di 1.085 euro a famiglia. A calcolarlo è il Codacons, in base alle proprie stime preliminari. Ecco tutti gli aumenti.
Quello che devi sapere
Tra Black Friday e caro-prezzi
In queste festività, spiega il Codacons, ha giocato un ruolo primario il Black Friday, con un regalo su due acquistato durante il periodo di sconti. Una sorta di regalo di Natale anticipato, nel consolidamento di un trend visibile negli ultimi anni. A influire, sempre secondo il Codacons, sulla spesa per il Natale 2025 è anche il caro-prezzi che interessa alcuni settori, dagli alimentari al turismo, passando per oro e gioielli.
I regali più gettonati
Secondo le stime del Codacons, la spesa relativa ai regali da destinare ad amici e parenti si mantiene sostanzialmente stabile, con circa 9,5 miliardi di euro di doni che finiranno sotto l'albero. In testa alla classifica dei beni che saranno più regalati durante le feste troveremo anche quest'anno - dopo i giocattoli destinati ai bambini - capi di abbigliamento e accessori, seguiti da elettronica e alimentari. Aumenta, inoltre, il ricorso all'Intelligenza artificiale per la scelta dei regali per parenti e amici, sempre più usata dagli italiani come aiuto per individuare il regalo più adatto da acquistare.
Tanti regali, ma pochi gioielli
C'è tuttavia una novità quest'anno, come evidenzia il Codacons: diminuisce infatti sensibilmente la quota di cittadini che deciderà di regalare gioielli, prodotti un tempo tra i più gettonati a Natale. E questo a causa dei prezzi del comparto gioielleria, che nell'ultimo mese registrano un incremento medio del +26,3% su base annua a causa dell'impennata delle quotazioni dell'oro.
L'oro ai massimi storici
Lo scorso ottobre, il prezzo dell'oro aveva toccato nuovi massimi storici assoluti superando la soglia dei 4mila dollari l'oncia, con un picco a 4.062 dollari. Tra i principali responsabili della corsa dei prezzi dell'oro c'è, va ricordato, l'indebolimento del dollaro statunitense, che ha perso circa il 10% nel corso dell'anno, in un contesto di crescente instabilità economica e politica.
Cenone della Vigilia: prezzi in aumento
Tornando allo studio del Codacons, secondo l'associazione per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale gli italiani spenderanno circa 3,1 miliardi di euro. Anche qui alcuni prodotti registrano sensibili rincari: è il caso del cacao i cui prezzi salgono del +21,1% su anno, del caffè (+18,8%), del cioccolato (+9,3%), delle uova (+7,7%), mentre formaggi e latticini costano il 6,4% in più rispetto allo scorso anno e la carne il 5,8% in più.
Panettone e pandoro, rincari super
Non va meglio guardando a panettone e pandoro, i cui prezzi secondo un'indagine del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) sono cresciuti mediamente del 42% rispetto al 2021. E se si opta per prodotti a base di cioccolato, i rincari arrivano all'89%. Tornando allo studio del Codacons, la spesa degli italiani riservata al pranzo di Natale o al cenone della Vigilia al ristorante sarà di circa 440 milioni di euro.
Milioni di italiani in viaggio
Milioni di italiani si metteranno in viaggio durante le festività natalizie generando un giro d'affari stimato dal Codacons attorno ai 15 miliardi di euro: anche in questo caso a influire sulla spesa finale sono i pesanti incrementi di prezzi e tariffe del comparto turistico e dei trasporti, dai voli agli alloggi, passando per pacchetti vacanza e servizi vari.
Minori spese per 3 milioni di italiani
Non solo lo studio del Codacons: anche da una recente analisi di Facile.it e Consumerismo No Profit sono emersi alcuni dati interessati. Gli italiani spenderanno circa 8,7 miliardi di euro per i regali di Natale, con un esborso pro capite di 204 euro. Il budget complessivo a disposizione per i regali risulta in ribasso di quasi il 20% rispetto al 2024, con tre milioni di italiani che spenderanno meno a causa - appunto - dell'aumento di altre spese. Sarà invece di circa 2,7 miliardi di euro la spesa complessiva per pranzo o cenone di Natale: anche in questo caso diminuisce il budget, in media 64 euro a testa, rispetto al 2024.
Addobbi e riscaldamento
Sempre secondo Facile.it e Consumerismo, per l'albero di Natale si spenderanno circa 270 euro, considerando gli addobbi, mentre nel 2024 questa cifra era leggermente superiore. Un'altra voce che riguarda il periodo è quella del riscaldamento: le previsioni parlano di una spesa di circa 1.013 euro a famiglia. C'è però una buona notizia: le tariffe nell’ultimo anno sono calate e, a parità di consumi, la spesa sarà il 15% inferiore rispetto a 12 mesi fa.
Anche viaggiare è sempre più costoso
Più che per i regali, secondo l'indagine di Facile.it e Consumerismo, gli italiani saranno propensi a spendere per viaggiare sotto le feste, con 5 miliardi di spesa prevista tra Natale e Capodanno. Trascorreranno almeno una notte fuori casa circa 10 milioni di italiani, con un budget medio pari a 440 euro, ovvero il 31% in più rispetto al 2024. Il tutto nonostante i costi sempre più alti, ad esempio per gli amanti della montagna e della neve.
