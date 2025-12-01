Natale 2025, impennata dei prezzi sui voli nazionali: tratte più care

A riscontrare cifre elevate sui voli nazionali, in particlare sulla direttrice Nord-Sud, è anche un’analisi di Assoutenti incentrata sul periodo 24 dicembre-6 gennaio. Per un biglietto andata e ritorno sulla rotta Torino Caselle-Palermo Punta Raisi, per esempio, la spesa minima arriva a 505 euro, 13 in più di quanto stimato per la Pisa San Giusto-Catania. Da Torino a Catania servono, per le stesse date, 422 euro che scendono a 411 da Milano a Palermo, stesso prezzo della tratta Verona-Palermo. Arriva a 406 euro, inoltre, un volo andata e ritorno tra Milano e Catania.