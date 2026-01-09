Pensioni, contributi sfavorevoli esclusi dal calcolo Inps: cosa sapere

Dalla neutralizzazione è escluso il sistema contributivo che basa il calcolo dell'assegno sull'età e sulla quota totale dei versamenti previdenziali, senza dunque considerare il valore medio della retribuzione. Nel meccanismo non rientrano inoltre i contributi frutto di riscatto della laurea in quanto rappresentano una scelta volontaria collocata all'inizio della vita lavorativa. Una volta effettuato il pagamento e acquisito il periodo nel proprio montante contributivo, la scelta è considerata definitiva e non può essere annullata a posteriori, anche se dovesse risultare svantaggiosa per il calcolo finale.